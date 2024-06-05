В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда
МГБ Приднестровья посоветовало жителям с украинскими паспортами не ездить туда
Паспорта граждан Украины. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики рекомендовало жителям ПМР с украинским гражданством не посещать Украину.
"Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж, пограничники перестанут их выпускать. Просим граждан, имеющих украинское гражданство, быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что десятки людей, имеющих также гражданство Украины, не могут вернуться в Молдавию и Приднестровье. Уточняется, что после выхода нового закона Украина не выпускает мужчин призывного возраста с двойным гражданством и украинские правоохранители отправляют их в военкомат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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