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В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 05.06.2024 (обновлено: 18:38 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950773945.html
В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда
В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда - РИА Новости, 05.06.2024
В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда
Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики рекомендовало жителям ПМР с украинским гражданством не посещать... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:36
2024-06-05T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
приднестровская молдавская республика
украина
андрей демченко
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики рекомендовало жителям ПМР с украинским гражданством не посещать Украину. "Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж, пограничники перестанут их выпускать. Просим граждан, имеющих украинское гражданство, быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении ведомства. Накануне приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что десятки людей, имеющих также гражданство Украины, не могут вернуться в Молдавию и Приднестровье. Уточняется, что после выхода нового закона Украина не выпускает мужчин призывного возраста с двойным гражданством и украинские правоохранители отправляют их в военкомат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949821682.html
приднестровская молдавская республика
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в мире, приднестровская молдавская республика, украина, андрей демченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Украина, Андрей Демченко
В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда

МГБ Приднестровья посоветовало жителям с украинскими паспортами не ездить туда

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкПаспорта граждан Украины
Паспорта граждан Украины - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Паспорта граждан Украины. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики рекомендовало жителям ПМР с украинским гражданством не посещать Украину.
"Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж, пограничники перестанут их выпускать. Просим граждан, имеющих украинское гражданство, быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что десятки людей, имеющих также гражданство Украины, не могут вернуться в Молдавию и Приднестровье. Уточняется, что после выхода нового закона Украина не выпускает мужчин призывного возраста с двойным гражданством и украинские правоохранители отправляют их в военкомат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПриднестровская Молдавская РеспубликаУкраинаАндрей Демченко
 
 
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