https://ria.ru/20240605/ukraina-1950773945.html

В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда

В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда - РИА Новости, 05.06.2024

В ПМР рекомендовали живущим в стране гражданам Украины не ездить туда

Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики рекомендовало жителям ПМР с украинским гражданством не посещать... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:36

2024-06-05T18:36

2024-06-05T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

приднестровская молдавская республика

украина

андрей демченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577461829_0:230:2449:1608_1920x0_80_0_0_04a049da8379506b4b4cfc465d9b5aa2.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики рекомендовало жителям ПМР с украинским гражданством не посещать Украину. "Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что украинцам с ВНЖ в других странах ограничат выезд за рубеж, пограничники перестанут их выпускать. Просим граждан, имеющих украинское гражданство, быть бдительными и без вынужденной необходимости не посещать территорию сопредельного государства", - говорится в сообщении ведомства. Накануне приднестровский телеканал ТСВ сообщил, что десятки людей, имеющих также гражданство Украины, не могут вернуться в Молдавию и Приднестровье. Уточняется, что после выхода нового закона Украина не выпускает мужчин призывного возраста с двойным гражданством и украинские правоохранители отправляют их в военкомат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949821682.html

приднестровская молдавская республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, украина, андрей демченко