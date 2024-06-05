https://ria.ru/20240605/ukraina-1950742549.html

США не подтвердили, что Украина уже пользуется разрешением бить по России

США не подтвердили, что Украина уже пользуется разрешением бить по России - РИА Новости, 05.06.2024

США не подтвердили, что Украина уже пользуется разрешением бить по России

Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости отказался подтверждать данные СМИ о том, что украинские военные уже воспользовались "разрешением" США на удары РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:04

2024-06-05T17:04

2024-06-05T17:22

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Представитель Пентагона в комментарии РИА Новости отказался подтверждать данные СМИ о том, что украинские военные уже воспользовались "разрешением" США на удары по РФ, объяснив это тем, что данное указание только вступило в силу.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Издание The New York Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS.Представитель Пентагона, комментируя РИА Новости соответствующий материал, заявил, что "это указание только что вступило в силу", не став подтверждать, действительно ли военные Украины применили американское оружие для ударов по России."Я не могу подтвердить (использование HIMARS ВСУ - ред.), потому что не знаю, какие боеприпасы они используют", - добавил он.

https://ria.ru/20240604/oruzhie-1950457314.html

https://ria.ru/20240604/udary-1950457832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины