https://ria.ru/20240605/transformer-1950744684.html

Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами

Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами - РИА Новости, 05.06.2024

Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами

Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:09

2024-06-05T17:09

2024-06-05T17:09

пмэф-2024

экономика

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в Подмосковье", "Не импортозаместились еще бренды на земле русской, есть к чему стремиться", передает корреспондент РИА Новости. Среди прочих фраз железного робота "Наша экономика под железной защитой - инфа сотка", "Дружить с нами - лучшая инвестиция" "Мы трансформируем экономику в нечто мощное. Поднимите мне мои стальные веки, я хочу это видеть", "Есть у нас порох в пороховницах и запал в физлицах" и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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экономика, россия, санкт-петербург