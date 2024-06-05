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Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:09 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/transformer-1950744684.html
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами - РИА Новости, 05.06.2024
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами
Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:09
2024-06-05T17:09
пмэф-2024
экономика
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в Подмосковье", "Не импортозаместились еще бренды на земле русской, есть к чему стремиться", передает корреспондент РИА Новости. Среди прочих фраз железного робота "Наша экономика под железной защитой - инфа сотка", "Дружить с нами - лучшая инвестиция" "Мы трансформируем экономику в нечто мощное. Поднимите мне мои стальные веки, я хочу это видеть", "Есть у нас порох в пороховницах и запал в физлицах" и другие. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Санкт-Петербург
Трансформер на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами

Трансформер на стенде Подмосковья на ПМЭФ заговорил переделанными афоризмами

© РИА Новости / Илья ПиталевСтенд Московской области
Стенд Московской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Стенд Московской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Трансформер на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заговорил переделанными афоризмами - среди них "Все дороги ведут в Подмосковье", "Не импортозаместились еще бренды на земле русской, есть к чему стремиться", передает корреспондент РИА Новости.
Среди прочих фраз железного робота "Наша экономика под железной защитой - инфа сотка", "Дружить с нами - лучшая инвестиция" "Мы трансформируем экономику в нечто мощное. Поднимите мне мои стальные веки, я хочу это видеть", "Есть у нас порох в пороховницах и запал в физлицах" и другие.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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