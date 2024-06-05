https://ria.ru/20240605/tovarooborot-1950734206.html

Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером

Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером - РИА Новости, 05.06.2024

Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером

Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:51

2024-06-05T16:51

2024-06-05T16:58

пмэф-2024

экономика

цены на нефть

россия

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950738706_0:0:2913:1638_1920x0_80_0_0_ff14045cbba2603908ef4c8feb156440.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия". По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии. "Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие... Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов", - сказал посол. Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России. Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231127/tovarooborot-1912084641.html

https://ria.ru/20240227/postavki-1929810553.html

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, бразилия