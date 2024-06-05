https://ria.ru/20240605/tovarooborot-1950734206.html
Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером
Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером - РИА Новости, 05.06.2024
Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером
Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:51
2024-06-05T16:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия". По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии. "Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие... Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов", - сказал посол. Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России. Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231127/tovarooborot-1912084641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, цены на нефть, россия, бразилия
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Россия, Бразилия
Бразильский посол назвал Россию важным торговым партнером
В Бразилии надеются, что товарооборот с Россией превысит $12 млрд в этом году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Бразилии в 2024 году превысит 12 миллиардов долларов, сообщил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии ПМЭФ "Россия-Бразилия".
По его словам, Россия стала очень важным партнером в торговле для Бразилии.
"Наши торговые отношения сильнее, чем никогда. В 2023 году товарооборот превысил 11 миллиардов долларов. Перспективы на этот год более воодушевляющие... Наш товарооборот должен превысить 12 миллиардов долларов", - сказал посол.
Он отметил, что поставки России намного больше, чем бразильский экспорт, а это значит, что Бразилии нужно больше работать и воспользоваться возможностями, существующими на рынке России.
Так, латиноамериканская страна готова поставлять в РФ автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, сельхозмашины, обувь, вино.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.