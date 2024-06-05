https://ria.ru/20240605/toplivo-1950786433.html
ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье
ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье - РИА Новости, 05.06.2024
ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Независимая нефтяная компания" (ННК) проводят анализ цен на топливо в Приморском крае, сообщило ведомство. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:27
2024-06-05T19:27
2024-06-05T19:27
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Независимая нефтяная компания" (ННК) проводят анализ цен на топливо в Приморском крае, сообщило ведомство. Ранее соответствующее поручение вице-премьер Александр Новак дал ФАС, Минэнерго РФ и ННК. Это следует из протокола совещания у Новака от 28 мая, который есть в распоряжении РИА Новости. "ФАС России продолжает контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. В настоящее время ведомство совместно с АО "ННК" проводит анализ цен на нефтепродукты в Приморском крае", - говорится в сообщении. В середине мая ФАС РФ заявляла, что проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного и Дальневосточного федеральных округов.
https://ria.ru/20240530/energoraschety-1949392302.html
https://ria.ru/20240425/toplivo-1942362893.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье
ФАС, Минэнерго и ННК проведут анализ цен на топливо в Приморье