https://ria.ru/20240605/toplivo-1950786433.html

ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье

ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье - РИА Новости, 05.06.2024

ФАС проведет анализ цен на топливо в Приморье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Независимая нефтяная компания" (ННК) проводят анализ цен на топливо в Приморском крае, сообщило ведомство. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:27

2024-06-05T19:27

2024-06-05T19:27

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и "Независимая нефтяная компания" (ННК) проводят анализ цен на топливо в Приморском крае, сообщило ведомство. Ранее соответствующее поручение вице-премьер Александр Новак дал ФАС, Минэнерго РФ и ННК. Это следует из протокола совещания у Новака от 28 мая, который есть в распоряжении РИА Новости. "ФАС России продолжает контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов. В настоящее время ведомство совместно с АО "ННК" проводит анализ цен на нефтепродукты в Приморском крае", - говорится в сообщении. В середине мая ФАС РФ заявляла, что проводит анализ цен на нефтепродукты в мелкооптовом сегменте и на заправках в отдельных регионах Южного и Дальневосточного федеральных округов.

https://ria.ru/20240530/energoraschety-1949392302.html

https://ria.ru/20240425/toplivo-1942362893.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии)