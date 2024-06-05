https://ria.ru/20240605/tesla_cybertruck-1950784861.html

"Авито" приехал на прием "Росконгресса" на ПМЭФ на дачном Tesla Cybertruck

"Авито" приехал на прием "Росконгресса" на ПМЭФ на дачном Tesla Cybertruck - РИА Новости, 05.06.2024

"Авито" приехал на прием "Росконгресса" на ПМЭФ на дачном Tesla Cybertruck

Стилизованный Avito Dacha Truck выставили на площадке вечернего приема "Росконгресса" на Петербургском международном экономическом форуме, передает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:19

2024-06-05T19:19

2024-06-05T19:25

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технологии

россия

tesla motors

авито

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стилизованный Avito Dacha Truck выставили на площадке вечернего приема "Росконгресса" на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. Новая Tesla Cybertruck Foundation на вечер превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути. "В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль в первую очередь создан для того, чтобы служить людям", - пояснили в команде "Авито". Вместе с автомобилем выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые так же, как и Tesla, продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на "Авито". Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака. "Для нас важно не только ввозить в Россию новейшие модели, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать свое производство. Начали с электромотоциклов - в них все до последнего винтика - российское. Батареи и моторы - наша собственная разработка. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы", - рассказал РИА Новости гендиректор Tesla Club Алексей Еремчук. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Стилизованный "дачный" автомобиль Tesla Cybertruck на приеме "Росконгресса" на ПМЭФ Стилизованный "дачный" автомобиль Tesla Cybertruck представили на приеме "Росконгресса" на ПМЭФ 2024-06-05T19:19 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, tesla motors, авито