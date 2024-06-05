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Мужчину, напавшего с ножом на политика в Германии, поместили в психбольницу - РИА Новости, 05.06.2024
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17:02 05.06.2024 (обновлено: 17:12 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/tagesschau-1950741540.html
Мужчину, напавшего с ножом на политика в Германии, поместили в психбольницу
Мужчину, напавшего с ножом на политика в Германии, поместили в психбольницу - РИА Новости, 05.06.2024
Мужчину, напавшего с ножом на политика в Германии, поместили в психбольницу
Напавший с ножом на политика от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Мангейм помещен в психиатрическую больницу, сообщил в среду портал Tagesschau... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:02
2024-06-05T17:12
в мире
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германия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Напавший с ножом на политика от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Мангейм помещен в психиатрическую больницу, сообщил в среду портал Tagesschau (входит в медиагруппу ARD). "После ареста у подозреваемого выявили "явные признаки психического заболевания". Его доставили в психиатрическую больницу", - пишет Tagesschau со ссылкой на полицию города. Инцидент произошел во вторник в 22.45 (23.45 мск) недалеко от рыночной площади. Ранее издание Bild сообщало, что кандидат от АдГ в муниципальный совет Генрих Кох, которому 62 года, увидел, как неизвестные срывают предвыборные плакаты. Политик вмешался, в результате чего злоумышленники напали на него и нанесли ему ранения ножом для разрезания коробок. Один из нападавших был вскоре задержан. Это уже второй инцидент в городе Мангейм за несколько дней. В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
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в мире, мангейм, германия, альтернатива для германии (партия)
В мире, Мангейм, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
Мужчину, напавшего с ножом на политика в Германии, поместили в психбольницу

Tagesschau: напавшего с ножом на кандидата от АдГ поместили в психбольницу

© Фото : Bild/Kolja GärtnerФото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" Генриха К., опубликованное изданием Bild
Фото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии Альтернатива для Германии Генриха К., опубликованное изданием Bild - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Bild/Kolja Gärtner
Фото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" Генриха К., опубликованное изданием Bild
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Напавший с ножом на политика от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Мангейм помещен в психиатрическую больницу, сообщил в среду портал Tagesschau (входит в медиагруппу ARD).
"После ареста у подозреваемого выявили "явные признаки психического заболевания". Его доставили в психиатрическую больницу", - пишет Tagesschau со ссылкой на полицию города.
Инцидент произошел во вторник в 22.45 (23.45 мск) недалеко от рыночной площади. Ранее издание Bild сообщало, что кандидат от АдГ в муниципальный совет Генрих Кох, которому 62 года, увидел, как неизвестные срывают предвыборные плакаты. Политик вмешался, в результате чего злоумышленники напали на него и нанесли ему ранения ножом для разрезания коробок. Один из нападавших был вскоре задержан.
Это уже второй инцидент в городе Мангейм за несколько дней. В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
Кадр трансляции акции протеста против исламизации Европы в городе Мангейм, во время которой мужчина напал с ножом на участников
В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма
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