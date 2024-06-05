Мужчину, напавшего с ножом на политика в Германии, поместили в психбольницу
Tagesschau: напавшего с ножом на кандидата от АдГ поместили в психбольницу
© Фото : Bild/Kolja GärtnerФото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" Генриха К., опубликованное изданием Bild
Фото предвыборного плаката кандидата в муниципальный совет от правой партии "Альтернатива для Германии" Генриха К., опубликованное изданием Bild
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Напавший с ножом на политика от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Мангейм помещен в психиатрическую больницу, сообщил в среду портал Tagesschau (входит в медиагруппу ARD).
"После ареста у подозреваемого выявили "явные признаки психического заболевания". Его доставили в психиатрическую больницу", - пишет Tagesschau со ссылкой на полицию города.
Инцидент произошел во вторник в 22.45 (23.45 мск) недалеко от рыночной площади. Ранее издание Bild сообщало, что кандидат от АдГ в муниципальный совет Генрих Кох, которому 62 года, увидел, как неизвестные срывают предвыборные плакаты. Политик вмешался, в результате чего злоумышленники напали на него и нанесли ему ранения ножом для разрезания коробок. Один из нападавших был вскоре задержан.
Это уже второй инцидент в городе Мангейм за несколько дней. В минувшую пятницу, 31 мая, в Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а в воскресенье от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.