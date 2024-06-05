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Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте - РИА Новости, 05.06.2024
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16:37 05.06.2024 (обновлено: 17:05 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/syrskiy-1950730543.html
Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте
Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте - РИА Новости, 05.06.2024
Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте
Положение дел на фронте остается трудным для Киева, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:37
2024-06-05T17:05
в мире
россия
украина
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
харьковская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Положение дел на фронте остается трудным для Киева, сообщил главком ВСУ Александр Сырский."Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий", — говорится в публикации в его Telegram-канале.Украинский военный указал на трудности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.Сырский также утверждает, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.Продвижение в Харьковской областиС начала прошлого месяца группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В конце мая бойцы взяли село Ивановка.Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем Вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
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в мире, россия, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Сырский заявил о сложной для ВСУ ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте из-за интенсивности боев

© Фото : Офис президента УкраиныГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Положение дел на фронте остается трудным для Киева, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
"Ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
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Украинский военный указал на трудности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону ВСУ с двух направлений.
Сырский также утверждает, что ВС России продолжают наступать на Кураховском, Покровском (Покровск — украинское название города Красноармейска. — Прим. ред.) и Харьковском направлениях.
В начале мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал положение ВСУ таким же тяжелым, как в первые дни спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
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Продвижение в Харьковской области

С начала прошлого месяца группировка войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в регионе и освободила уже несколько населенных пунктов. В конце мая бойцы взяли село Ивановка.
Как отмечал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сейчас под контролем Вооруженных сил находится около 300 квадратных километров региона.
Кроме того, он подчеркивал, что российские военные контролируют запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинским подразделениям в этом районе пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияУкраинаКиевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
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