https://ria.ru/20240605/starbucks-1950752395.html

Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию

Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию - РИА Новости, 05.06.2024

Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию

Основатель холдинга Pinskiy&Co, ресторатор, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что не слышал о возможном возвращении американской компании Starbucks в Россию,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:34

2024-06-05T17:34

2024-06-05T17:41

пмэф-2024

экономика

россия

starbucks corporation

тимати (тимур юнусов)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Основатель холдинга Pinskiy&Co, ресторатор, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что не слышал о возможном возвращении американской компании Starbucks в Россию, отметив, что прибыль его сети кофеен Stars Сoffee за три года вышла на допандейминый результат Starbucks с приростом около 5%. Как следует из базы Роспатента, Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг. "Я вообще не в курсе их планов. Меня интересуют только текущая компания Stars Сoffee", - сказал Юнусов в кулуарах ПМЭФ, комментируя возможное возвращение Starbucks в Россию. Он добавил, что не интересуется этой компанией, потому что "ее нет на рынке". "На рынке есть Stars Сoffee. Stars Сoffee является лидером рынка. На сегодняшний день открыты и успешно работают более 120 точек", - отметил основатель бренда. По его словам, прибыль Stars Сoffee за три года вышла на допандемийный результат Starbucks с приростом около 5%. "Мы работаем лучше, чем работал Starbucks в еще допандемийные сроки", - заключил Юнусов. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов, ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240604/ekspert-1950362859.html

https://ria.ru/20240118/mcdonalds-1922175611.html

https://ria.ru/20230425/rostics-1867587048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, starbucks corporation, тимати (тимур юнусов)