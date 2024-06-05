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Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
17:34 05.06.2024 (обновлено: 17:41 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/starbucks-1950752395.html
Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию
Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию - РИА Новости, 05.06.2024
Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию
Основатель холдинга Pinskiy&Co, ресторатор, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что не слышал о возможном возвращении американской компании Starbucks в Россию,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:34
2024-06-05T17:41
пмэф-2024
экономика
россия
starbucks corporation
тимати (тимур юнусов)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Основатель холдинга Pinskiy&amp;Co, ресторатор, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что не слышал о возможном возвращении американской компании Starbucks в Россию, отметив, что прибыль его сети кофеен Stars Сoffee за три года вышла на допандейминый результат Starbucks с приростом около 5%. Как следует из базы Роспатента, Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг. "Я вообще не в курсе их планов. Меня интересуют только текущая компания Stars Сoffee", - сказал Юнусов в кулуарах ПМЭФ, комментируя возможное возвращение Starbucks в Россию. Он добавил, что не интересуется этой компанией, потому что "ее нет на рынке". "На рынке есть Stars Сoffee. Stars Сoffee является лидером рынка. На сегодняшний день открыты и успешно работают более 120 точек", - отметил основатель бренда. По его словам, прибыль Stars Сoffee за три года вышла на допандемийный результат Starbucks с приростом около 5%. "Мы работаем лучше, чем работал Starbucks в еще допандемийные сроки", - заключил Юнусов. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов, ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950362859.html
https://ria.ru/20240118/mcdonalds-1922175611.html
https://ria.ru/20230425/rostics-1867587048.html
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экономика, россия, starbucks corporation, тимати (тимур юнусов)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Starbucks Corporation, Тимати (Тимур Юнусов)
Тимати прокомментировал возможное возвращение Starbucks в Россию

Тимати заявил, что не слышал о планах Starbucks вернуться в Россию

© Фото : Фотобанк Росконгресс/Юлия ЕгороваТимур Юнусов на ПМЭФ-2024
Тимур Юнусов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Фотобанк Росконгресс/Юлия Егорова
Тимур Юнусов на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Основатель холдинга Pinskiy&Co, ресторатор, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что не слышал о возможном возвращении американской компании Starbucks в Россию, отметив, что прибыль его сети кофеен Stars Сoffee за три года вышла на допандейминый результат Starbucks с приростом около 5%.
Как следует из базы Роспатента, Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг.
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"Я вообще не в курсе их планов. Меня интересуют только текущая компания Stars Сoffee", - сказал Юнусов в кулуарах ПМЭФ, комментируя возможное возвращение Starbucks в Россию.
Он добавил, что не интересуется этой компанией, потому что "ее нет на рынке". "На рынке есть Stars Сoffee. Stars Сoffee является лидером рынка. На сегодняшний день открыты и успешно работают более 120 точек", - отметил основатель бренда.
По его словам, прибыль Stars Сoffee за три года вышла на допандемийный результат Starbucks с приростом около 5%. "Мы работаем лучше, чем работал Starbucks в еще допандемийные сроки", - заключил Юнусов.
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18 января, 17:35
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов, ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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