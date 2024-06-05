https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950767651.html

Спецоперация, 5 июня: США заявили, что Украина оказалась в "глубокой дыре"

Спецоперация, 5 июня: США заявили, что Украина оказалась в "глубокой дыре" - РИА Новости, 05.06.2024

Спецоперация, 5 июня: США заявили, что Украина оказалась в "глубокой дыре"

О помощи Киеву со стороны Вашингтона, успехах российских войск в зоне спецоперации и переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине — в материале... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:12

2024-06-05T18:12

2024-06-05T19:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецк

джейк салливан

александр сырский

маттео сальвини

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. О помощи Киеву со стороны Вашингтона, успехах российских войск в зоне спецоперации и переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине — в материале РИА Новости.Украина "в глубокой дыре"Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие недели будет объявлена новая военная помощь Украине. По его словам, Киев оказался "в глубокой дыре из-за задержки в отправке помощи США", однако американское оружие прибывает и меняет ситуацию. В то же время, отметил Салливан, Вашингтон не отправит военных, советников или инструкторов на Украину. Потеря американской техникиКак следует из опубликованной в среду сводки Минобороны, российские военнослужащие за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение украинским войскам и отразили 12 контратак. Потери противника составили до 1590 солдат. Кроме того, Киев лишился трех танков, двух бронетранспортеров М113 производства США, 12 бронемашин, в том числе БТР Stryker производства США, станций радиоэлектронной борьбы "Нота" и двух "Анклав", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США производства США, гаубицы "Мста-Б", четырех орудий Д-30 и трех Д-20, самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", а также установки залпового огня БМ-21 "Град". В ходе контрабатарейной борьбы были поражены гаубица М777, САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и американская M109 Paladin, установка "Акация", три гаубицы "Мста-Б", шесть орудий Д-20 и три Д-30 и установка залпового огня БМ-21 "Град". Помимо этого, уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины. Артиллерия и авиация вместе с беспилотниками уничтожили склады вооружения и техники оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Кроме того, удалось поразить место хранения безэкипажных катеров, скопления живой силы и военной техники противника. Российская ПВО за сутки уничтожила 55 украинских беспилотников, десять реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также две ракеты американского зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot. Дорога смертиКак сообщил корреспондент РИА Новости, в Донецке из-за активности украинских беспилотников появилась "дорога смерти", где ВСУ целенаправленно бьют по гражданским несколько раз в неделю. Таким образом украинские войска уничтожили уже четыре автомобиля за пять дней на улице Бирюзова, которая соединяет Петровский и Кировский районы города. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в среду украинские войска несколько раз обстреливали Донецк и Горловку и выпустили 24 снаряда калибра 155 миллиметров и сбросили четыре взрывоопасных объекта с беспилотников. Также 5 мая стало известно, что двое жителей Калужской области планировали воевать против России на стороне ВСУ, причем один из них — военным летчиком, но обоим помешали сотрудники ФСБ. Об этом сообщило региональное управление спецслужбы. Оба признали вину и отказались от продолжения своих противоправных действий. По данным ФСБ, так как действия граждан не нанесли существенного ущерба безопасности стране, им объявили предостережения. Оба мужчины рассказали, что их завербовали в интернете на почве неодобрения ими специальной военной операции. После задержания они раскаялись. Выставка трофейного вооружения и военной техники стран НАТО, захваченной военнослужащими подразделений группировки войск "Центр" во время спецоперации, пройдет в Верхней Пышме в Свердловской области с 8 июня по 17 июля, сообщила в среду пресс-служба ЦВО. Там будут представлены, в том числе, танк Abrams, бронетранспортеры М113, "Козак", Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer. Когда начнутся переговорыПредставитель Пентагона отказался подтверждать РИА Новости данные СМИ о том, что украинские военные уже воспользовались "разрешением" США на удары по России, объяснив это тем, что указание только вступило в силу. Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини на пресс-конференции в среду заверил, что власти республики не пересмотрят позицию против использования поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России. По его словам, конфликт на Украине нуждается в том, чтобы "сесть за стол переговоров в 2024 году". Германия не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, только Киев и Москва решат, когда смогут начаться переговоры по мирному урегулированию. Эстонский МИД пояснил, что обещание выделять ежегодно Украине более 100 миллионов евро в виде военной помощи не носит юридически обязывающего характера, сообщила в среду телерадиовещательная компания ERR. Соглашение, по данным ERR, планируют при следующей встрече подписать эстонский премьер Кая Каллас и Владимир Зеленский. Главком ВСУ высказался о ситуации на фронтеКак следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу 5 мая трижды объявляли на всей территории страны – в 7.20, в 13.25 и в 15.35 мск. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте для Киева остается сложной из-за высокой интенсивности боев. По его словам, сложная ситуация в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону украинских войск с двух направлений. Сырский утверждает, что Москва продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.

https://ria.ru/20240605/bouz-1950759864.html

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https://ria.ru/20240605/germaniya-1950746715.html

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Первый погибший после минирования ВСУ берегов реки Тисы Первые погибшие после минирования ВСУ берегов реки Тисы появились среди украинских уклонистов, пытающихся избежать тотальной мобилизации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В одной из соцсетей появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего, пытавшегося незаконно пересечь границу. 2024-06-05T18:12 true PT0M09S

"Дорога смерти" в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским На улице, которая соединяет Петровский и Кировский районы города, украинские боевики за последние 5 дней уничтожили 4 гражданских автомобиля. Сгоревшие остатки авто со следами попаданий снарядов остались стоять вдоль дороги, на которой разбросаны и фрагменты самих дронов. 2024-06-05T18:12 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецк, джейк салливан, александр сырский, маттео сальвини, вооруженные силы украины, сцкк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)