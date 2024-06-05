https://ria.ru/20240605/sotrudnichestvo-1950759991.html
Тверская область и провинция КНР наметили перспективы сотрудничества
Тверская область и провинция КНР наметили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.06.2024
Тверская область и провинция КНР наметили перспективы сотрудничества
Глава Тверской области Игорь Руденя и губернатор Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Лэчэн приняли участие в конференции по торгово-экономическому... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:59
2024-06-05T17:59
2024-06-05T17:59
тверская область
китай
ляонин
тверь
игорь руденя
тверской вагоностроительный завод
калининская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950763806_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_5410e4d37f0d0d420c337e396422135e.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Тверской области Игорь Руденя и губернатор Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Лэчэн приняли участие в конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба областного правительства. Конференция прошла в среду в Твери. Также участие в ней приняли руководители предприятий и туристических организаций региона, представители ведомств и китайских компаний. "Нас объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав.<…> Уже сегодня мы видим высокую динамику роста нашего сотрудничества. К примеру, в этом году тверские производители представили свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне", – цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор отметил, что в регионе развиваются крупные предприятия такие, как Тверской вагоностроительный завод, Калининская АЭС. Создана особая экономическая зона "Эммаусс" с особыми условиями для ведения бизнеса. Запланирован ввод высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург", что позволит расширить перспективы в сфере логистики. Руденя особо подчеркнул потенциал взаимодействия региона и КНР в сферах культуры, образования, туризма. Губернатор рассказал об истории древней тверской земли, знаковых святынях и туристических локациях региона, которые могут быть интересны гостям из КНР. "Выражаю сердечную благодарность друзьям из всех ведомств и кругов, которые уже обеспечивают постоянную поддержку в развитии дружественных обменов между провинцией Ляонин и Тверской областью. Провинция обладает уникальными географическими преимуществами, мощной промышленной базой, достижениями в научно-образовательной сфере, богатыми культурными и туристическими ресурсами", – рассказал Ли Лэчэн, его слова приводит пресс-служба. Губернатор провинции отметил ориентированность территории на развитие внешнеэкономических связей, современной промышленности, новых отраслей и технологий. Ли Лэчэн также подчеркнул высокую степень индустриализации и промышленной базы Верхневолжья, которые дают большие перспективы для партнерства по разным направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, станкостроение и другие. Представители китайских производств отметили, что в Тверской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса в промышленности и экономике. Готовность сотрудничать с КНР выразили представители турбизнеса Верхневолжья. "Важно, чтобы такие визиты проводились на регулярной основе. Наша общая задача – конвертировать наши встречи и общение в конкретные экономические проекты", – подвел итоги конференции губернатор Тверской области.
https://ria.ru/20231121/peregovory-1910906947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ляонин, тверь, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, калининская аэс
Тверская область, Китай, Ляонин, Тверь, Игорь Руденя, Тверской вагоностроительный завод, Калининская АЭС
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Тверской области Игорь Руденя и губернатор Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Лэчэн приняли участие в конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба областного правительства.
Конференция прошла в среду в Твери
. Также участие в ней приняли руководители предприятий и туристических организаций региона, представители ведомств и китайских компаний.
«
"Нас объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав.<…> Уже сегодня мы видим высокую динамику роста нашего сотрудничества. К примеру, в этом году тверские производители представили свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне", – цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор отметил, что в регионе развиваются крупные предприятия такие, как Тверской вагоностроительный завод
, Калининская АЭС
. Создана особая экономическая зона "Эммаусс" с особыми условиями для ведения бизнеса. Запланирован ввод высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург", что позволит расширить перспективы в сфере логистики.
Руденя особо подчеркнул потенциал взаимодействия региона и КНР в сферах культуры, образования, туризма. Губернатор рассказал об истории древней тверской земли, знаковых святынях и туристических локациях региона, которые могут быть интересны гостям из КНР.
«
"Выражаю сердечную благодарность друзьям из всех ведомств и кругов, которые уже обеспечивают постоянную поддержку в развитии дружественных обменов между провинцией Ляонин и Тверской областью. Провинция обладает уникальными географическими преимуществами, мощной промышленной базой, достижениями в научно-образовательной сфере, богатыми культурными и туристическими ресурсами", – рассказал Ли Лэчэн, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор провинции отметил ориентированность территории на развитие внешнеэкономических связей, современной промышленности, новых отраслей и технологий. Ли Лэчэн также подчеркнул высокую степень индустриализации и промышленной базы Верхневолжья, которые дают большие перспективы для партнерства по разным направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, станкостроение и другие.
Представители китайских производств отметили, что в Тверской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса в промышленности и экономике.
Готовность сотрудничать с КНР выразили представители турбизнеса Верхневолжья.
"Важно, чтобы такие визиты проводились на регулярной основе. Наша общая задача – конвертировать наши встречи и общение в конкретные экономические проекты", – подвел итоги конференции губернатор Тверской области.