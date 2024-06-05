https://ria.ru/20240605/sotrudnichestvo-1950759991.html

Тверская область и провинция КНР наметили перспективы сотрудничества

Тверская область и провинция КНР наметили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 05.06.2024

Тверская область и провинция КНР наметили перспективы сотрудничества

Глава Тверской области Игорь Руденя и губернатор Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Лэчэн приняли участие в конференции по торгово-экономическому... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:59

2024-06-05T17:59

2024-06-05T17:59

тверская область

китай

ляонин

тверь

игорь руденя

тверской вагоностроительный завод

калининская аэс

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Глава Тверской области Игорь Руденя и губернатор Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Лэчэн приняли участие в конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба областного правительства. Конференция прошла в среду в Твери. Также участие в ней приняли руководители предприятий и туристических организаций региона, представители ведомств и китайских компаний. "Нас объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав.<…> Уже сегодня мы видим высокую динамику роста нашего сотрудничества. К примеру, в этом году тверские производители представили свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне", – цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор отметил, что в регионе развиваются крупные предприятия такие, как Тверской вагоностроительный завод, Калининская АЭС. Создана особая экономическая зона "Эммаусс" с особыми условиями для ведения бизнеса. Запланирован ввод высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт-Петербург", что позволит расширить перспективы в сфере логистики. Руденя особо подчеркнул потенциал взаимодействия региона и КНР в сферах культуры, образования, туризма. Губернатор рассказал об истории древней тверской земли, знаковых святынях и туристических локациях региона, которые могут быть интересны гостям из КНР. "Выражаю сердечную благодарность друзьям из всех ведомств и кругов, которые уже обеспечивают постоянную поддержку в развитии дружественных обменов между провинцией Ляонин и Тверской областью. Провинция обладает уникальными географическими преимуществами, мощной промышленной базой, достижениями в научно-образовательной сфере, богатыми культурными и туристическими ресурсами", – рассказал Ли Лэчэн, его слова приводит пресс-служба. Губернатор провинции отметил ориентированность территории на развитие внешнеэкономических связей, современной промышленности, новых отраслей и технологий. Ли Лэчэн также подчеркнул высокую степень индустриализации и промышленной базы Верхневолжья, которые дают большие перспективы для партнерства по разным направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, станкостроение и другие. Представители китайских производств отметили, что в Тверской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса в промышленности и экономике. Готовность сотрудничать с КНР выразили представители турбизнеса Верхневолжья. "Важно, чтобы такие визиты проводились на регулярной основе. Наша общая задача – конвертировать наши встречи и общение в конкретные экономические проекты", – подвел итоги конференции губернатор Тверской области.

https://ria.ru/20231121/peregovory-1910906947.html

https://ria.ru/20231120/sotrudnichestvo-1910652389.html

https://ria.ru/20231121/biznes-missiya-1910925102.html

китай

ляонин

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, ляонин, тверь, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, калининская аэс