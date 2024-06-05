https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950751437.html

Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком

Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком - РИА Новости, 05.06.2024

Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком

Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:32

2024-06-05T17:32

2024-06-05T17:32

республика адыгея

мурат кумпилов

газпромбанк

почта россии

всероссийская федерация самбо

пмэф

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МАЙКОП, 5 июн — РИА Новости. Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и Газпромбанком, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе ПМЭФ делегация Адыгеи планирует принять участие в различных деловых мероприятиях, подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс", АО "Газпромбанк", АО "Почта России", Всероссийской федерацией самбо", - говорится в соглашении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что участие в форуме является возможностью обмена лучшими и самыми современными практиками для обеспечения устойчивого развития республики в условиях современных экономических и геополитических вызовов. "Форум имеет большое значение и для региональной повестки, предоставляя широкую линейку инструментов для создания новых точек роста и устойчивого развития республики. Поэтому ежегодно принимаем участие и стремимся максимально использовать возможности ПМЭФ для представления инвестиционного потенциала Адыгеи, проведения деловых переговоров, поиска инвесторов, для изучения передового опыта. Уверен, работа в ходе ПМЭФ-2024 также принесет пользу республике", – приводит слова Кумпилова пресс-служба. По итогам 2023 года объем инвестиций в Адыгею достиг 61,6 миллиарда рублей с темпом 122,4 %. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html

https://ria.ru/20231212/gazprombank-1915395532.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, газпромбанк, почта россии, всероссийская федерация самбо, пмэф