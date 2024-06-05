Рейтинг@Mail.ru
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
17:32 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950751437.html
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком - РИА Новости, 05.06.2024
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком
Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:32
2024-06-05T17:32
республика адыгея
мурат кумпилов
газпромбанк
почта россии
всероссийская федерация самбо
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950751139_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_18238c8a50d180cf1b7e82909ffa8912.jpg
МАЙКОП, 5 июн — РИА Новости. Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и Газпромбанком, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе ПМЭФ делегация Адыгеи планирует принять участие в различных деловых мероприятиях, подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс", АО "Газпромбанк", АО "Почта России", Всероссийской федерацией самбо", - говорится в соглашении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что участие в форуме является возможностью обмена лучшими и самыми современными практиками для обеспечения устойчивого развития республики в условиях современных экономических и геополитических вызовов. "Форум имеет большое значение и для региональной повестки, предоставляя широкую линейку инструментов для создания новых точек роста и устойчивого развития республики. Поэтому ежегодно принимаем участие и стремимся максимально использовать возможности ПМЭФ для представления инвестиционного потенциала Адыгеи, проведения деловых переговоров, поиска инвесторов, для изучения передового опыта. Уверен, работа в ходе ПМЭФ-2024 также принесет пользу республике", – приводит слова Кумпилова пресс-служба. По итогам 2023 года объем инвестиций в Адыгею достиг 61,6 миллиарда рублей с темпом 122,4 %. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
https://ria.ru/20231212/gazprombank-1915395532.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950751139_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_d72b4c3976bdd11c4efb29adc95d140c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурат кумпилов, газпромбанк, почта россии, всероссийская федерация самбо, пмэф
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Газпромбанк, Почта России, Всероссийская федерация самбо, ПМЭФ

Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком

© Фото : пресс-служба правительства Республика АдыгеяАдыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с Ромексом и Газпромбанком - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республика Адыгея
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 5 июн — РИА Новости. Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и Газпромбанком, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В ходе ПМЭФ делегация Адыгеи планирует принять участие в различных деловых мероприятиях, подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс", АО "Газпромбанк", АО "Почта России", Всероссийской федерацией самбо", - говорится в соглашении.
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Мьянма и Россия договорились наращивать сотрудничество
27 января, 14:38
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что участие в форуме является возможностью обмена лучшими и самыми современными практиками для обеспечения устойчивого развития республики в условиях современных экономических и геополитических вызовов.
"Форум имеет большое значение и для региональной повестки, предоставляя широкую линейку инструментов для создания новых точек роста и устойчивого развития республики. Поэтому ежегодно принимаем участие и стремимся максимально использовать возможности ПМЭФ для представления инвестиционного потенциала Адыгеи, проведения деловых переговоров, поиска инвесторов, для изучения передового опыта. Уверен, работа в ходе ПМЭФ-2024 также принесет пользу республике", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
По итогам 2023 года объем инвестиций в Адыгею достиг 61,6 миллиарда рублей с темпом 122,4 %.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве
12 декабря 2023, 19:15
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловГазпромбанкПочта РоссииВсероссийская федерация самбоПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала