https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950751437.html
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком - РИА Новости, 05.06.2024
Адыгея планирует на ПМЭФ подписать соглашения с "Ромексом" и Газпромбанком
Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:32
2024-06-05T17:32
2024-06-05T17:32
республика адыгея
мурат кумпилов
газпромбанк
почта россии
всероссийская федерация самбо
пмэф
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МАЙКОП, 5 июн — РИА Новости. Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и Газпромбанком, сообщает пресс-служба республиканского правительства. "В ходе ПМЭФ делегация Адыгеи планирует принять участие в различных деловых мероприятиях, подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс", АО "Газпромбанк", АО "Почта России", Всероссийской федерацией самбо", - говорится в соглашении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что участие в форуме является возможностью обмена лучшими и самыми современными практиками для обеспечения устойчивого развития республики в условиях современных экономических и геополитических вызовов. "Форум имеет большое значение и для региональной повестки, предоставляя широкую линейку инструментов для создания новых точек роста и устойчивого развития республики. Поэтому ежегодно принимаем участие и стремимся максимально использовать возможности ПМЭФ для представления инвестиционного потенциала Адыгеи, проведения деловых переговоров, поиска инвесторов, для изучения передового опыта. Уверен, работа в ходе ПМЭФ-2024 также принесет пользу республике", – приводит слова Кумпилова пресс-служба. По итогам 2023 года объем инвестиций в Адыгею достиг 61,6 миллиарда рублей с темпом 122,4 %. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240127/myanma-1923851034.html
https://ria.ru/20231212/gazprombank-1915395532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, газпромбанк, почта россии, всероссийская федерация самбо, пмэф
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Газпромбанк, Почта России, Всероссийская федерация самбо, ПМЭФ
МАЙКОП, 5 июн — РИА Новости. Делегация Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс" и Газпромбанком, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В ходе ПМЭФ делегация Адыгеи планирует принять участие в различных деловых мероприятиях, подписать ряд соглашений, в том числе с ГК "Ромекс", АО "Газпромбанк", АО "Почта России
", Всероссийской федерацией самбо
", - говорится в соглашении.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
отметил, что участие в форуме является возможностью обмена лучшими и самыми современными практиками для обеспечения устойчивого развития республики в условиях современных экономических и геополитических вызовов.
"Форум имеет большое значение и для региональной повестки, предоставляя широкую линейку инструментов для создания новых точек роста и устойчивого развития республики. Поэтому ежегодно принимаем участие и стремимся максимально использовать возможности ПМЭФ для представления инвестиционного потенциала Адыгеи, проведения деловых переговоров, поиска инвесторов, для изучения передового опыта. Уверен, работа в ходе ПМЭФ-2024 также принесет пользу республике", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
По итогам 2023 года объем инвестиций в Адыгею достиг 61,6 миллиарда рублей с темпом 122,4 %.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.