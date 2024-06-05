Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
17:14 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/soglashenie-1950739798.html
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:14
2024-06-05T17:14
липецкая область
технологии
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
"липецк"
пмэф
особые экономические зоны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950742197_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_0e5611eb5a57c825960e3ffe07192627.jpg
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что новое предприятие разместится в Елецком районе на площадке ОЭЗ "Липецк". Сырье для производства пищевых добавок, хлебопекарных и кондитерских смесей компания будет использовать отечественное. Сумма инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест. "Еще один импортозамещающий проект, который важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. А для липецких сельхозпроизводителей – это новая возможность сбыта своей продукции без лишних сопутствующих затрат", – прокомментировал Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950742197_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_fb7fd8ca8e1a77b1577677faef89b360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, липецкая область, елецкий район, игорь артамонов, "липецк", пмэф, особые экономические зоны
Липецкая область, Технологии, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов, "Липецк", ПМЭФ, Особые экономические зоны

Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024

© Фото : правительство Липецкой областиПодписание соглашения между Липецкой областью и компанией "Фудмикс"
Подписание соглашения между Липецкой областью и компанией Фудмикс - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Подписание соглашения между Липецкой областью и компанией "Фудмикс"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он рассказал, что новое предприятие разместится в Елецком районе на площадке ОЭЗ "Липецк". Сырье для производства пищевых добавок, хлебопекарных и кондитерских смесей компания будет использовать отечественное. Сумма инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест.
«
"Еще один импортозамещающий проект, который важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. А для липецких сельхозпроизводителей – это новая возможность сбыта своей продукции без лишних сопутствующих затрат", – прокомментировал Артамонов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Новый резидент появился в ОЭЗ Липецк - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"
27 октября 2023, 16:41
 
Липецкая областьТехнологииЛипецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов"Липецк"ПМЭФОсобые экономические зоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала