https://ria.ru/20240605/soglashenie-1950739798.html
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:14
2024-06-05T17:14
2024-06-05T17:14
липецкая область
технологии
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
"липецк"
пмэф
особые экономические зоны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950742197_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_0e5611eb5a57c825960e3ffe07192627.jpg
ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что новое предприятие разместится в Елецком районе на площадке ОЭЗ "Липецк". Сырье для производства пищевых добавок, хлебопекарных и кондитерских смесей компания будет использовать отечественное. Сумма инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест. "Еще один импортозамещающий проект, который важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. А для липецких сельхозпроизводителей – это новая возможность сбыта своей продукции без лишних сопутствующих затрат", – прокомментировал Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950742197_84:0:1221:853_1920x0_80_0_0_fb7fd8ca8e1a77b1577677faef89b360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, липецкая область, елецкий район, игорь артамонов, "липецк", пмэф, особые экономические зоны
Липецкая область, Технологии, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов, "Липецк", ПМЭФ, Особые экономические зоны