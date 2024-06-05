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Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024

Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024

Липецкая область и компания "Фудмикс" подписали соглашение на ПМЭФ-2024

В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:14

2024-06-05T17:14

2024-06-05T17:14

липецкая область

технологии

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

"липецк"

пмэф

особые экономические зоны

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ЛИПЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В Липецкой области будут производить полуфабрикаты для хлебопекарной и кондитерской отраслей, соглашение об этом подписано в среду с компанией "Фудмикс" на полях XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что новое предприятие разместится в Елецком районе на площадке ОЭЗ "Липецк". Сырье для производства пищевых добавок, хлебопекарных и кондитерских смесей компания будет использовать отечественное. Сумма инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест. "Еще один импортозамещающий проект, который важен для обеспечения продовольственной безопасности страны. А для липецких сельхозпроизводителей – это новая возможность сбыта своей продукции без лишних сопутствующих затрат", – прокомментировал Артамонов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, липецкая область, елецкий район, игорь артамонов, "липецк", пмэф, особые экономические зоны