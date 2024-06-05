https://ria.ru/20240605/shoygu-1950733268.html
Шойгу прибыл в Казахстан
Шойгу прибыл в Казахстан - РИА Новости, 05.06.2024
Шойгу прибыл в Казахстан
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:48
2024-06-05T16:48
2024-06-05T16:48
россия
казахстан
сергей шойгу
одкб
безопасность
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:1536_1920x0_80_0_0_2c15e250de8c19a640e5aac91d01ac21.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алма-Ате Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/belousov-1949584288.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946353531_0:0:2728:2046_1920x0_80_0_0_ef7fd4ef5207ca9dc23aade98d0d49e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, сергей шойгу, одкб, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Казахстан, Сергей Шойгу, ОДКБ, Безопасность, Совет Безопасности РФ