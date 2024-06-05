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Шойгу прибыл в Казахстан - РИА Новости, 05.06.2024
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16:48 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/shoygu-1950733268.html
Шойгу прибыл в Казахстан
Шойгу прибыл в Казахстан - РИА Новости, 05.06.2024
Шойгу прибыл в Казахстан
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:48
2024-06-05T16:48
россия
казахстан
сергей шойгу
одкб
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алма-Ате Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.
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россия, казахстан, сергей шойгу, одкб, безопасность, совет безопасности рф
Россия, Казахстан, Сергей Шойгу, ОДКБ, Безопасность, Совет Безопасности РФ
Шойгу прибыл в Казахстан

Шойгу прибыл в Казахстан на заседание комитета ОДКБ и двусторонние переговоры

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алма-Ате Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.
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РоссияКазахстанСергей ШойгуОДКББезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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