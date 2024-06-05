https://ria.ru/20240605/shoygu-1950733268.html

Шойгу прибыл в Казахстан

Шойгу прибыл в Казахстан - РИА Новости, 05.06.2024

Шойгу прибыл в Казахстан

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:48

2024-06-05T16:48

2024-06-05T16:48

россия

казахстан

сергей шойгу

одкб

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Казахстан, где примет участие в заседании комитета ОДКБ и проведет ряд двусторонних переговоров, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан. В Алма-Ате Шойгу примет участие в заседании комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также проведет ряд двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/belousov-1949584288.html

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, сергей шойгу, одкб, безопасность, совет безопасности рф