Рейтинг@Mail.ru
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:24 05.06.2024 (обновлено: 18:25 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/shakhty-1950770838.html
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР
Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:24
2024-06-05T18:25
экономика
жкх
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
евгений грабчак
пмэф-2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798098878_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_7a2eba017971a6dae8a000702bb4d0f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024. Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой. "Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики. Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/minenergo-1950713401.html
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937205307.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798098878_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_306bc9092e00fda58feb43b9b1e12a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, евгений грабчак
Экономика, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Евгений Грабчак, ПМЭФ-2024
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР

Инвесторы, выполнившие обязательства по шахтам ДНР и ЛНР, получат право выкупа

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШахта в ЛНР
Шахта в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Шахта в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024.
Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой.
Шахта Калиновская-Восточная в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Минэнерго раскрыло планируемые объемы инвестиций в угольные шахты ДНР и ЛНР
Вчера, 15:51
"Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики.
Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Место происшествия, где горняк погиб из-за обвала в шахте Северопесчанская в Свердловской области. 1 апреля 2024
СК завел уголовное дело после ЧП в шахте "Северопесчанская"
1 апреля, 20:54
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЖКХДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕвгений Грабчак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала