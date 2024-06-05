https://ria.ru/20240605/shakhty-1950770838.html
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР - РИА Новости, 05.06.2024
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР
Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:24
2024-06-05T18:24
2024-06-05T18:25
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024. Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой. "Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики. Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/minenergo-1950713401.html
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экономика, жкх, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, евгений грабчак
Экономика, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Евгений Грабчак, ПМЭФ-2024
Добросовестные инвесторы получат право выкупа угольных шахт ДНР и ЛНР
Инвесторы, выполнившие обязательства по шахтам ДНР и ЛНР, получат право выкупа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Добросовестные инвесторы, выполнившие взятые на себя обязательства по угольным шахтам ДНР и ЛНР, переданным им в аренду, получат право их выкупить, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в кулуарах ПМЭФ-2024.
Согласно подписанным в ходе ПМЭФ соглашениям, инвестору в ЛНР перейдут в аренду пять шахт и ряд вспомогательных производств, а инвестору в ДНР – одна угольная шахта. Документы о передаче были подписаны между ООО "Торговый Дом "Донские угли" и Луганской народной республикой, а также между ООО "ГОК Энергококс" и Донецкой народной республикой.
"Инвесторы берут обязательства. Они взяли обязательства по объему добычи, по рабочим местам и по налогам... Сейчас это региональная собственность, все шахты... При условии выполнения ими инвестиционных соглашений, с точки зрения объема инвестиций, налогов и прочего, у них возникает право выкупа этих шахт на себя, в частную собственность", - пояснил замминистра энергетики.
Планируемые инвестиции в шахты ДНР и ЛНР в период 2024-2028 годов составят более 25 миллиардов рублей. Они будут направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, модернизацию оборудования и повышение заработных плат шахтерам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.