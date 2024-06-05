Семинар по нацполитике для госслужащих из ЮФО открылся в Ростове-на-Дону
© iStock.com / VioletaStoimenovaДевушка во время проведения семинара
© iStock.com / VioletaStoimenova
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Обучающий семинар ФАДН России по реализации государственной национальной политики в ЮФО открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 5 июня, в Ростовском государственном экономическом университете открылся обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в Южном федеральном округе", - говорится в сообщении.
В мероприятии принимают участие государственные и муниципальные служащие Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей, Краснодарского края, республик Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик.
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"Успешное развитие любого региона невозможно без стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, поэтому такие мероприятия чрезвычайно важны для специалистов, реализующих государственную национальную политику на местах. Уверен, что обучающий семинар позволит выработать единые подходы, методики и формы работы по сохранению межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В течение трех дней участников семинара ждут лекции "Национальные отношения в России: вызовы и перспективы. Современные концепции нациестроительства", "Содержание стратегических документов, определяющих основные направления государственной национальной политики. Взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации национальной политики", а также мастер-классы и отработка практических навыков.
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