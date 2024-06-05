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Семинар по нацполитике для госслужащих из ЮФО открылся в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 05.06.2024
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Ростовская область
 
19:45 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/seminar-1950790018.html
Семинар по нацполитике для госслужащих из ЮФО открылся в Ростове-на-Дону
Семинар по нацполитике для госслужащих из ЮФО открылся в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 05.06.2024
Семинар по нацполитике для госслужащих из ЮФО открылся в Ростове-на-Дону
Обучающий семинар ФАДН России по реализации государственной национальной политики в ЮФО открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:45
2024-06-05T19:45
ростовская область
россия
ростовская область
ростов-на-дону
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Обучающий семинар ФАДН России по реализации государственной национальной политики в ЮФО открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня, 5 июня, в Ростовском государственном экономическом университете открылся обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в Южном федеральном округе", - говорится в сообщении. В мероприятии принимают участие государственные и муниципальные служащие Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей, Краснодарского края, республик Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик. "Успешное развитие любого региона невозможно без стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, поэтому такие мероприятия чрезвычайно важны для специалистов, реализующих государственную национальную политику на местах. Уверен, что обучающий семинар позволит выработать единые подходы, методики и формы работы по сохранению межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.В течение трех дней участников семинара ждут лекции "Национальные отношения в России: вызовы и перспективы. Современные концепции нациестроительства", "Содержание стратегических документов, определяющих основные направления государственной национальной политики. Взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации национальной политики", а также мастер-классы и отработка практических навыков.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Ростовская область , Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)

Семинар по нацполитике для госслужащих из ЮФО открылся в Ростове-на-Дону

© iStock.com / VioletaStoimenovaДевушка во время проведения семинара
Девушка во время проведения семинара - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / VioletaStoimenova
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн — РИА Новости. Обучающий семинар ФАДН России по реализации государственной национальной политики в ЮФО открылся в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 5 июня, в Ростовском государственном экономическом университете открылся обучающий семинар по реализации государственной национальной политики в Южном федеральном округе", - говорится в сообщении.
В мероприятии принимают участие государственные и муниципальные служащие Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Запорожской и Херсонской областей, Краснодарского края, республик Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик.
«
"Успешное развитие любого региона невозможно без стабильности в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, поэтому такие мероприятия чрезвычайно важны для специалистов, реализующих государственную национальную политику на местах. Уверен, что обучающий семинар позволит выработать единые подходы, методики и формы работы по сохранению межэтнического согласия, гармонизации межэтнических отношений", - сказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В течение трех дней участников семинара ждут лекции "Национальные отношения в России: вызовы и перспективы. Современные концепции нациестроительства", "Содержание стратегических документов, определяющих основные направления государственной национальной политики. Взаимодействие органов власти разных уровней в процессе реализации национальной политики", а также мастер-классы и отработка практических навыков.
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Ростовская областьРоссияРостовская областьРостов-на-ДонуФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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