https://ria.ru/20240605/sberbank-1950559901.html

В Сбербанке рассказали о решении по кредитам для малого и микробизнеса

В Сбербанке рассказали о решении по кредитам для малого и микробизнеса - РИА Новости, 05.06.2024

В Сбербанке рассказали о решении по кредитам для малого и микробизнеса

Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:39

2024-06-05T08:39

2024-06-05T08:45

экономика

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин. "По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ИИ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов", - сказал топ-менеджер. Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остается за человеком, добавил он. В марте Ведяхин сообщал, что порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца этого года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, и напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью ИИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/rossiya-1950544941.html

https://ria.ru/20240605/sberbank-1950549304.html

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экономика, технологии, сбербанк россии