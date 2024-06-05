https://ria.ru/20240605/sber-1950789500.html
"Сбер" прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO
"Сбер" прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO - РИА Новости, 05.06.2024
"Сбер" прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO
Сбербанк прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов на ПМЭФ. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:44
2024-06-05T19:44
2024-06-05T19:44
экономика
анатолий попов
сбербанк россии
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Сбербанк прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO, сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов на ПМЭФ. "Уже в этом году состоялось пять IPO. Это больше, чем в прошлом - за весь прошлый год их было четыре. В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений - это хорошие имена", - сказал он. По его словам, бум IPO начался в этом году, и он продолжается. "Большинство компаний показывают положительную динамику уже и после размещения - это вселяет уверенность, что рынок устойчивый", - отметил Попов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/sber-1950787168.html
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экономика, анатолий попов, сбербанк россии, сбер
Экономика, Анатолий Попов, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO
Попов: Сбербанк прорабатывает порядка 15 потенциальных IPO