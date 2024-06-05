https://ria.ru/20240605/samolet-1950780307.html
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 05.06.2024
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург
Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:03
2024-06-05T19:03
2024-06-05T19:36
пмэф 2024
боливия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
россия
луис арсе
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ПУЛКОВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 5 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что боливийский президент прилетит в Россию для участия в Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950504150.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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боливия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), россия, луис арсе
ПМЭФ 2024, Боливия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Россия, Луис Арсе
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург
Самолет президента Боливии приземлился в аэропорту "Пулково" в Петербурге