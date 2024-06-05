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Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 05.06.2024
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19:03 05.06.2024 (обновлено: 19:36 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/samolet-1950780307.html
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 05.06.2024
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург
Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024
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пмэф 2024
боливия
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
россия
луис арсе
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ПУЛКОВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 5 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что боливийский президент прилетит в Россию для участия в Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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боливия
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боливия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), россия, луис арсе
ПМЭФ 2024, Боливия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Россия, Луис Арсе
ПМЭФ 2024
Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург

Самолет президента Боливии приземлился в аэропорту "Пулково" в Петербурге

© РИА НовостиСамолет президента Боливии, приземлившийся в аэропорту Пулково в Петербурге. 5 июня 2024
Самолет президента Боливии, приземлившийся в аэропорту Пулково в Петербурге. 5 июня 2024
© РИА Новости
Самолет президента Боливии, приземлившийся в аэропорту Пулково в Петербурге. 5 июня 2024
Читать ria.ru в
ПУЛКОВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 5 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что боливийский президент прилетит в Россию для участия в Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Президент Боливии сообщил, что едет на ПМЭФ для укрепления отношений
4 июня, 19:45
 
ПМЭФ 2024БоливияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)РоссияЛуис Арсе
 
 
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