https://ria.ru/20240605/samolet-1950780307.html

Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург

Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург - РИА Новости, 05.06.2024

Президент Боливии прилетел в Санкт-Петербург

Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:03

2024-06-05T19:03

2024-06-05T19:36

пмэф 2024

боливия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

россия

луис арсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950783754_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_81880acf2586c6786a454e16b8d45d6c.jpg

ПУЛКОВО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), 5 июн — РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Россию, его самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сообщалось, что боливийский президент прилетит в Россию для участия в Санкт-Петербургском Международном экономическом форуме.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950504150.html

боливия

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

боливия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), россия, луис арсе