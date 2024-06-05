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МВД России объявило в розыск экс-члена теробороны ВСУ Эштон-Чирилло* - РИА Новости, 05.06.2024
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12:31 05.06.2024 (обновлено: 13:38 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/rozysk-1950633734.html
МВД России объявило в розыск экс-члена теробороны ВСУ Эштон-Чирилло*
МВД России объявило в розыск экс-члена теробороны ВСУ Эштон-Чирилло* - РИА Новости, 05.06.2024
МВД России объявило в розыск экс-члена теробороны ВСУ Эштон-Чирилло*
МВД России объявило в розыск экс-представительницу теробороны ВСУ американку Сару Эштон-Чирилло*, следует из базы ведомства. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:31
2024-06-05T13:38
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-представительницу теробороны ВСУ американку Сару Эштон-Чирилло*, следует из базы ведомства."Сара Эштон-Чирилло*, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указана.В феврале Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов.Командование украинской теробороны 20 сентября минувшего года сообщило, что Эштон-Чирилло* отстранена от должности на время расследования после того, как она опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, не уточняя, о ком именно идет речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло* не были одобрены командованием ВСУ.* Внесена в список террористов и экстремистов
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россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
МВД России объявило в розыск экс-члена теробороны ВСУ Эштон-Чирилло*

МВД России: экс-член теробороны ВСУ американку Эштон-Чирилло объявлена в розыск

© Фото : Sarah Ashton-Cirillo/XПредставитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло*
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло* - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Sarah Ashton-Cirillo/X
Представитель Территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-представительницу теробороны ВСУ американку Сару Эштон-Чирилло*, следует из базы ведомства.
"Сара Эштон-Чирилло*, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. Статья, по которой она разыскивается, не указана.
В феврале Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов.
Командование украинской теробороны 20 сентября минувшего года сообщило, что Эштон-Чирилло* отстранена от должности на время расследования после того, как она опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, не уточняя, о ком именно идет речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло* не были одобрены командованием ВСУ.
* Внесена в список террористов и экстремистов
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