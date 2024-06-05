https://ria.ru/20240605/reshetnikov-1950775304.html
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию - РИА Новости, 05.06.2024
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию
На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:40
2024-06-05T18:40
2024-06-05T19:46
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год. "Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%. Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html
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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ПМЭФ-2024
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию
Решетников: на инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников.
"Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год.
"Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников.
Минэкономразвития
в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%.
Ранее Росстат
сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.