Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:40 05.06.2024 (обновлено: 19:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/reshetnikov-1950775304.html
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию - РИА Новости, 05.06.2024
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию
На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:40
2024-06-05T19:46
экономика
цены на нефть
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пмэф-2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405321_0:86:3080:1819_1920x0_80_0_0_5e9ea7f9fc2d5f501e05fedbd3b262c1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год. "Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%. Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html
https://ria.ru/20240517/inflyatsiya-1946776654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945405321_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_c34f1c23917f2e6719c08399d59e7da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), ПМЭФ-2024
Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию

Решетников: на инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников.
"Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год.
Экономический график - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
МЭР оценило уровень инфляции в России
8 мая, 19:06
"Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников.
Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%.
Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Люди, работающие в офисе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Росстат заявил об ускорении инфляции
17 мая, 19:15
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала