https://ria.ru/20240605/reshetnikov-1950775304.html

Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию

Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию - РИА Новости, 05.06.2024

Решетников рассказал, какие факторы влияют на инфляцию

На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:40

2024-06-05T18:40

2024-06-05T19:46

экономика

цены на нефть

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. На инфляцию в России сейчас влияют разовые факторы, надо спокойно к этому относиться и смотреть на базовую инфляцию, которая очищена от этих факторов, сказал в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. "Сейчас у нас разовые факторы: в мае и июне у нас индексация общественного транспорта во многих регионах прошла, в июле у нас будет индексация ЖКХ, которой не было в прошлом году. Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов и на основе этого уже говорить о прогнозе на год", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли уложиться в прогноз министерства по инфляции в 5,1% на текущий год. "Прогноз, который есть, мы его будем в июле-августе пересчитывать", - добавил Решетников. Минэкономразвития в апреле повысило прогноз по инфляции с 4,5% до 5,1%. Ранее Росстат сообщал, что с начала года по 27 мая инфляция в России составила 2,95%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240508/inflyatsiya-1944781769.html

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экономика, цены на нефть, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)