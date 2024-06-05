https://ria.ru/20240605/reshetnikov-1950760745.html

Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников

Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников - РИА Новости, 05.06.2024

Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников

Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:52

2024-06-05T17:52

2024-06-05T17:59

пмэф-2024

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников."Малое предпринимательство сильно усложнилось, особенно за последнюю десятилетку. Мы это видим, мы сейчас формируем вместе с коллегами реестры малых технологических компаний - сейчас там 2,3 тысячи компаний, на самом деле мы рассчитываем, что их будет порядка 7-8 тысяч. Разные команды, и они активно формируются, и в предпринимательство идет молодежь, идет в технологическое предпринимательство", - сказал Решетников на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ.По словам министра, в экономике предложения и в технологической повестке власти отводят малому и среднему предпринимательству одну из ключевых ролей.При этом он подчеркнул, что это не отменяет всего остального, более простого и понятного бизнеса: магазины, парикмахерские, гостиницы, рестораны и другое. "На самом деле, это тот основной инструмент, через который благополучие распространяется по всей стране", - отметил Решетников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия