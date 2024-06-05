https://ria.ru/20240605/reshetnikov-1950760745.html
Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников
Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников - РИА Новости, 05.06.2024
Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников
Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:52
2024-06-05T17:52
2024-06-05T17:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников."Малое предпринимательство сильно усложнилось, особенно за последнюю десятилетку. Мы это видим, мы сейчас формируем вместе с коллегами реестры малых технологических компаний - сейчас там 2,3 тысячи компаний, на самом деле мы рассчитываем, что их будет порядка 7-8 тысяч. Разные команды, и они активно формируются, и в предпринимательство идет молодежь, идет в технологическое предпринимательство", - сказал Решетников на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ.По словам министра, в экономике предложения и в технологической повестке власти отводят малому и среднему предпринимательству одну из ключевых ролей.При этом он подчеркнул, что это не отменяет всего остального, более простого и понятного бизнеса: магазины, парикмахерские, гостиницы, рестораны и другое. "На самом деле, это тот основной инструмент, через который благополучие распространяется по всей стране", - отметил Решетников.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Молодежь в России активно идет в технологический бизнес, заявил Решетников
Решетников: российская молодежь активно идет в технологический бизнес
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес за последние годы сильно усложнился, и в технологическое предпринимательство активно идет молодежь, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Малое предпринимательство сильно усложнилось, особенно за последнюю десятилетку. Мы это видим, мы сейчас формируем вместе с коллегами реестры малых технологических компаний - сейчас там 2,3 тысячи компаний, на самом деле мы рассчитываем, что их будет порядка 7-8 тысяч. Разные команды, и они активно формируются, и в предпринимательство идет молодежь, идет в технологическое предпринимательство", - сказал Решетников на пленарной сессии "Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП" в рамках стартового дня ПМЭФ.
По словам министра, в экономике предложения и в технологической повестке власти отводят малому и среднему предпринимательству одну из ключевых ролей.
При этом он подчеркнул, что это не отменяет всего остального, более простого и понятного бизнеса: магазины, парикмахерские, гостиницы, рестораны и другое. "На самом деле, это тот основной инструмент, через который благополучие распространяется по всей стране", - отметил Решетников.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.