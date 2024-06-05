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ЦБ дал рекомендации банкам по работе в селах - РИА Новости, 05.06.2024
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19:30 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/rekomendatsii-1950786761.html
ЦБ дал рекомендации банкам по работе в селах
ЦБ дал рекомендации банкам по работе в селах - РИА Новости, 05.06.2024
ЦБ дал рекомендации банкам по работе в селах
ЦБ РФ дал рекомендации банкам по работе в селах, рассчитывает, что самые крупные игроки останутся там, сочетая разные форматы обслуживания, говорится в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:30
2024-06-05T19:30
экономика
россия
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦБ РФ дал рекомендации банкам по работе в селах, рассчитывает, что самые крупные игроки останутся там, сочетая разные форматы обслуживания, говорится в сообщении регулятора. "Мы рассчитываем, что самые крупные банки останутся в сельской местности и будут эффективно сочетать дистанционные и облегченные форматы обслуживания, учитывая потребности жителей конкретных населенных пунктов и свою экономическую модель", - приводится комментарий главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты. Также важно, чтобы к этой работе присоединялись и другие кредитные организации, добавил он. ЦБ разослал информационное письмо в банки, где указал, что при выборе формата оказания финансовых услуг важно учитывать численность населения и уровень дохода людей. Например, в населенных пунктах, где проживает свыше 3 тысяч человек, регулятор рекомендует сохранять стационарное подразделение (филиал, дополнительный офис), устанавливать банкоматы, открывать окна в отделениях почтовой связи, где можно совершить большинство банковских операций. В селах, где проживает менее 3 тысяч человек и нельзя обеспечить экономическую эффективность работы стационарного подразделения, банкам предложено организовать работу мобильных офисов или выездное обслуживание, установить банкоматы с функцией приема наличных, предоставить возможность снятия денег с карты на почте или на кассе магазина, заключив договор с торгово-сервисным предприятием. Услуга "наличные на кассе" в последние годы стала очень популярной среди жителей отдаленных и малонаселенных территорий. "Людей нужно информировать о том, какие финансовые услуги они могут получить в конкретной точке, как их получить, а также об основных параметрах и рисках этих продуктов и услуг, о взимаемых комиссиях, если они есть", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/prosba-1950178254.html
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экономика, россия, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ дал рекомендации банкам по работе в селах

Центробанк рассчитывает, что самые крупные банки останутся в сельской местности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ЦБ РФ дал рекомендации банкам по работе в селах, рассчитывает, что самые крупные игроки останутся там, сочетая разные форматы обслуживания, говорится в сообщении регулятора.
«
"Мы рассчитываем, что самые крупные банки останутся в сельской местности и будут эффективно сочетать дистанционные и облегченные форматы обслуживания, учитывая потребности жителей конкретных населенных пунктов и свою экономическую модель", - приводится комментарий главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты.
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Также важно, чтобы к этой работе присоединялись и другие кредитные организации, добавил он. ЦБ разослал информационное письмо в банки, где указал, что при выборе формата оказания финансовых услуг важно учитывать численность населения и уровень дохода людей. Например, в населенных пунктах, где проживает свыше 3 тысяч человек, регулятор рекомендует сохранять стационарное подразделение (филиал, дополнительный офис), устанавливать банкоматы, открывать окна в отделениях почтовой связи, где можно совершить большинство банковских операций.
В селах, где проживает менее 3 тысяч человек и нельзя обеспечить экономическую эффективность работы стационарного подразделения, банкам предложено организовать работу мобильных офисов или выездное обслуживание, установить банкоматы с функцией приема наличных, предоставить возможность снятия денег с карты на почте или на кассе магазина, заключив договор с торгово-сервисным предприятием. Услуга "наличные на кассе" в последние годы стала очень популярной среди жителей отдаленных и малонаселенных территорий.
"Людей нужно информировать о том, какие финансовые услуги они могут получить в конкретной точке, как их получить, а также об основных параметрах и рисках этих продуктов и услуг, о взимаемых комиссиях, если они есть", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМихаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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