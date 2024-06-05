https://ria.ru/20240605/reklama-1950733124.html

В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях

В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях - РИА Новости, 05.06.2024

В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях

Законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях может быть внесен в ГД в ближайшее время, а принят до конца весенней сессии ГД, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:48

2024-06-05T16:48

2024-06-05T16:48

антон горелкин

госдума рф

экономика

россия

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях может быть внесен в ГД в ближайшее время, а принят до конца весенней сессии ГД, сообщил депутат Антон Горелкин в эфире телеканала Россия 24. "В высокой степени готовности еще один законопроект, он будет внесен в самое ближайшие время, он уже согласован формально… законопроект, который запретит для российских юридических лиц и российских физических лиц рекламные интеграции в запрещенных социальных сетях", - сказал он. Он отметил, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии Госдумы.

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Варвара Скокшина

антон горелкин, госдума рф, экономика, россия