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В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях - РИА Новости, 05.06.2024
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В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях
В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях - РИА Новости, 05.06.2024
В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях
Законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях может быть внесен в ГД в ближайшее время, а принят до конца весенней сессии ГД, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:48
2024-06-05T16:48
антон горелкин
госдума рф
экономика
россия
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях может быть внесен в ГД в ближайшее время, а принят до конца весенней сессии ГД, сообщил депутат Антон Горелкин в эфире телеканала Россия 24. "В высокой степени готовности еще один законопроект, он будет внесен в самое ближайшие время, он уже согласован формально… законопроект, который запретит для российских юридических лиц и российских физических лиц рекламные интеграции в запрещенных социальных сетях", - сказал он. Он отметил, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии Госдумы.
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антон горелкин, госдума рф, экономика, россия
Антон Горелкин, Госдума РФ, Экономика, Россия
В России готовят проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях

В ГД могут внести проект о запрете рекламы в заблокированных соцсетях

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Законопроект о запрете рекламных интеграций в заблокированных соцсетях может быть внесен в ГД в ближайшее время, а принят до конца весенней сессии ГД, сообщил депутат Антон Горелкин в эфире телеканала Россия 24.
"В высокой степени готовности еще один законопроект, он будет внесен в самое ближайшие время, он уже согласован формально… законопроект, который запретит для российских юридических лиц и российских физических лиц рекламные интеграции в запрещенных социальных сетях", - сказал он.
Он отметил, что законопроект может быть принят до конца весенней сессии Госдумы.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
2 мая, 11:27
 
Антон ГорелкинГосдума РФЭкономикаРоссия
 
 
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