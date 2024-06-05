Рейтинг@Mail.ru
"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
20:49 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/regulyatorika-1950804758.html
"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой
"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой - РИА Новости, 05.06.2024
"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой
Резиденты "Сколково" адаптируются к новым условиям внешнеэкономической деятельности, находящейся в активной фазе перестройки и оптимизации, и используют... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:49
2024-06-05T20:49
пмэф-2024
технологии
россия
сколково
всемирная торговая организация (вто)
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885425362_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_097ce3cf7638bac278755e7cffd924fa.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Резиденты "Сколково" адаптируются к новым условиям внешнеэкономической деятельности, находящейся в активной фазе перестройки и оптимизации, и используют открывшиеся возможности на рынках, заявил заместитель председателя правления по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин. Он выступил на сессии "Международная торговля в многополярном мире, или что придет на смену ВТО, МВФ и доллару" в рамках ПМЭФ. По его словам, которые приводит пресс-служба "Сколково", более 10% сколковских стартапов имеют экспортную выручку, причем эта цифра ежегодно растет. Тем не менее, из-за значительного изменения географии рынков порой нужно проходить болезненный и сложный период адаптации. Ключевой проблемой Сапрыкин назвал сложную регуляторику, с которой приходится сталкиваться при выходе на новые рынки. "Регуляторные меры должны быть понятны бизнесу и учитывать его интересы – это один из ключевых факторов успешной внешней торговли", - сказал он. Как отметили участники сессии, для освоения новых рынков необходимы надежные отработанные маршруты, коридоры и сервисы, а также качественный маркетинг российских товаров. Чтобы создать устойчивую инфраструктуру, нужны торговые агенты, которые смогут выстроить взаимовыгодную систему импорта-экспорта с учетом интересов всех сторон. Все эти вопросы сегодня решаются на государственном уровне и будут заложены в новые нацпроекты. Еще одна ключевая задача - выстраивание альтернативных каналов платежей и инвестиций. Для этого уже имеются рабочие технологии и инфраструктура: распределенные реестры, блокчейн, цифровые валюты центральных банков. Как указали эксперты, чем больше горизонтальных связей между странами будет достигнуто – тем легче будет регуляторам и поставщикам. В качестве глобальной цели они отметили важность создания прогрессивных и независимых наднациональных площадок, которые занимались бы отстаиванием интересов России на международном уровне.
https://ria.ru/20240603/pmef-1950286689.html
https://ria.ru/20231113/medvedev-1909185755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885425362_364:40:3042:2048_1920x0_80_0_0_1b2f68f6efcf71d81250d4d7e7677aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, сколково, всемирная торговая организация (вто), мвф
ПМЭФ-2024, Технологии, Россия, Сколково, Всемирная торговая организация (ВТО), МВФ

"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой

© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"Резиденты "Сколково"
Резиденты Сколково
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда "Сколково"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Резиденты "Сколково" адаптируются к новым условиям внешнеэкономической деятельности, находящейся в активной фазе перестройки и оптимизации, и используют открывшиеся возможности на рынках, заявил заместитель председателя правления по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин.
Он выступил на сессии "Международная торговля в многополярном мире, или что придет на смену ВТО, МВФ и доллару" в рамках ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Участникам ПМЭФ предскажут информационные угрозы
3 июня, 21:48
По его словам, которые приводит пресс-служба "Сколково", более 10% сколковских стартапов имеют экспортную выручку, причем эта цифра ежегодно растет. Тем не менее, из-за значительного изменения географии рынков порой нужно проходить болезненный и сложный период адаптации.
Ключевой проблемой Сапрыкин назвал сложную регуляторику, с которой приходится сталкиваться при выходе на новые рынки. "Регуляторные меры должны быть понятны бизнесу и учитывать его интересы – это один из ключевых факторов успешной внешней торговли", - сказал он.
Как отметили участники сессии, для освоения новых рынков необходимы надежные отработанные маршруты, коридоры и сервисы, а также качественный маркетинг российских товаров. Чтобы создать устойчивую инфраструктуру, нужны торговые агенты, которые смогут выстроить взаимовыгодную систему импорта-экспорта с учетом интересов всех сторон. Все эти вопросы сегодня решаются на государственном уровне и будут заложены в новые нацпроекты.
Еще одна ключевая задача - выстраивание альтернативных каналов платежей и инвестиций. Для этого уже имеются рабочие технологии и инфраструктура: распределенные реестры, блокчейн, цифровые валюты центральных банков. Как указали эксперты, чем больше горизонтальных связей между странами будет достигнуто – тем легче будет регуляторам и поставщикам. В качестве глобальной цели они отметили важность создания прогрессивных и независимых наднациональных площадок, которые занимались бы отстаиванием интересов России на международном уровне.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Медведев назвал количество резидентов "Сколково", работающих на экспорт
13 ноября 2023, 16:46
 
ПМЭФ-2024ТехнологииРоссияСколковоВсемирная торговая организация (ВТО)МВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала