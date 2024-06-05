https://ria.ru/20240605/regulyatorika-1950804758.html

"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой

"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой - РИА Новости, 05.06.2024

"Сколково": компании на новых рынках сталкиваются со сложной регуляторикой

Резиденты "Сколково" адаптируются к новым условиям внешнеэкономической деятельности, находящейся в активной фазе перестройки и оптимизации, и используют... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:49

2024-06-05T20:49

2024-06-05T20:49

пмэф-2024

технологии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Резиденты "Сколково" адаптируются к новым условиям внешнеэкономической деятельности, находящейся в активной фазе перестройки и оптимизации, и используют открывшиеся возможности на рынках, заявил заместитель председателя правления по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин. Он выступил на сессии "Международная торговля в многополярном мире, или что придет на смену ВТО, МВФ и доллару" в рамках ПМЭФ. По его словам, которые приводит пресс-служба "Сколково", более 10% сколковских стартапов имеют экспортную выручку, причем эта цифра ежегодно растет. Тем не менее, из-за значительного изменения географии рынков порой нужно проходить болезненный и сложный период адаптации. Ключевой проблемой Сапрыкин назвал сложную регуляторику, с которой приходится сталкиваться при выходе на новые рынки. "Регуляторные меры должны быть понятны бизнесу и учитывать его интересы – это один из ключевых факторов успешной внешней торговли", - сказал он. Как отметили участники сессии, для освоения новых рынков необходимы надежные отработанные маршруты, коридоры и сервисы, а также качественный маркетинг российских товаров. Чтобы создать устойчивую инфраструктуру, нужны торговые агенты, которые смогут выстроить взаимовыгодную систему импорта-экспорта с учетом интересов всех сторон. Все эти вопросы сегодня решаются на государственном уровне и будут заложены в новые нацпроекты. Еще одна ключевая задача - выстраивание альтернативных каналов платежей и инвестиций. Для этого уже имеются рабочие технологии и инфраструктура: распределенные реестры, блокчейн, цифровые валюты центральных банков. Как указали эксперты, чем больше горизонтальных связей между странами будет достигнуто – тем легче будет регуляторам и поставщикам. В качестве глобальной цели они отметили важность создания прогрессивных и независимых наднациональных площадок, которые занимались бы отстаиванием интересов России на международном уровне.

https://ria.ru/20240603/pmef-1950286689.html

https://ria.ru/20231113/medvedev-1909185755.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, сколково, всемирная торговая организация (вто), мвф