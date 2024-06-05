https://ria.ru/20240605/razvitie-1950680660.html

Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК

Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК - РИА Новости, 05.06.2024

Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:17

2024-06-05T14:17

2024-06-05T14:17

политика

россия

дмитрий песков

дмитрий медведев

алексей дюмин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Продолжают курировать, каждый по своему направлению, это очень объемная тема, очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html

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политика, россия, дмитрий песков, дмитрий медведев, алексей дюмин