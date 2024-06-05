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Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК
Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК - РИА Новости, 05.06.2024
Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:17
2024-06-05T14:17
2024-06-05T14:17
политика
россия
дмитрий песков
дмитрий медведев
алексей дюмин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Алексей Дюмин продолжат курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Продолжают курировать, каждый по своему направлению, это очень объемная тема, очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240514/pomoschniki-1945823561.html
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политика, россия, дмитрий песков, дмитрий медведев, алексей дюмин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Алексей Дюмин
Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК
Песков: Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы развития ОПК