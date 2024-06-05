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Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия - РИА Новости, 05.06.2024
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17:29 05.06.2024 (обновлено: 17:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/razgovor-1950749729.html
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия - РИА Новости, 05.06.2024
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:29
2024-06-05T17:46
владимир путин
нарендра моди
политика
россия
индия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля."Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия", - говорится в сообщении.
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владимир путин, нарендра моди, политика, россия, индия
Владимир Путин, Нарендра Моди, Политика, Россия, Индия
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия

Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля.
"Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия", - говорится в сообщении.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин рассчитывает на продолжение диалога с премьером Индии
Вчера, 17:40
 
Владимир ПутинНарендра МодиПолитикаРоссияИндия
 
 
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