https://ria.ru/20240605/razgovor-1950749729.html
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия - РИА Новости, 05.06.2024
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:29
2024-06-05T17:29
2024-06-05T17:46
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля."Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240605/putin-1950756303.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нарендра моди, политика, россия, индия
Владимир Путин, Нарендра Моди, Политика, Россия, Индия
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного личного взаимодействия