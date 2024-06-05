https://ria.ru/20240605/razgovor-1950749729.html

Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия

Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия - РИА Новости, 05.06.2024

Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:29

2024-06-05T17:29

2024-06-05T17:46

владимир путин

нарендра моди

политика

россия

индия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре условились о продролжении конструктивного личного взаимодействия, сообщает пресс-служба Кремля."Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240605/putin-1950756303.html

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индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, нарендра моди, политика, россия, индия