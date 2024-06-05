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Ракета Atlas V с кораблем Starliner стартовала в США - РИА Новости, 05.06.2024
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18:11 05.06.2024 (обновлено: 18:25 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/raketa-1950767125.html
Ракета Atlas V с кораблем Starliner стартовала в США
Ракета Atlas V с кораблем Starliner стартовала в США - РИА Новости, 05.06.2024
Ракета Atlas V с кораблем Starliner стартовала в США
Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с кораблем Starliner компании Boeing, он совершает первый испытательный полет с экипажем из двух человек, НАСА... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:11
2024-06-05T18:25
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с кораблем Starliner компании Boeing, он совершает первый испытательный полет с экипажем из двух человек, НАСА ведет прямую трансляцию. Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в расчетные 10.52 по времени Восточного побережья США (17.52 мск). Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через 2,5 минуты после старта. Отделение второй ступени и начало самостоятельного полета Starliner произошло в расчетное время через 14 минут после запуска."Этого ждали давно и наконец это случилось", - сказал командир экипажа Уилмор вскоре после отделения корабля от ракеты-носителя. В ближайшее время корабль должен будет выйти на орбиту и продолжить полет к МКС.Ракета выводит Starliner на орбиту, после чего он отправится на Международную космическую станцию (МКС). Полет к ней будет продолжаться около 26 часов, стыковка ожидается в четверг. Запуск Starliner в первый пилотируемый полет должен был состояться еще 6 мая, но был отложен по техническим причинам, новая попытка запуска ожидалась 1 июня, но также была отменена из-за проблем с наземным пусковым оборудованием. На борту корабля находятся астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Для 61-летнего Уилмора это третий полет в космос - ранее он совершил космические полеты на американском космическом корабле "Спейс-Шаттл" и российском "Союзе". Сунита Уильямс, которой 58 лет, до этого также совершила два космических полета. Оба астронавта готовились к испытательному полету на Starliner на протяжении нескольких лет и принимали, по их словам, непосредственное участие в создании корабля.
https://ria.ru/20240526/kosmos-1948389103.html
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космос - риа наука, флорида, канаверал, сша, наса
Космос - РИА Наука, Флорида, Канаверал, США, НАСА
Ракета Atlas V с кораблем Starliner стартовала в США

Во Флориде стартовала ракета с кораблем Starliner с экипажем на борту

© AP Photo / John RaouxРакета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / John Raoux
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с кораблем Starliner компании Boeing, он совершает первый испытательный полет с экипажем из двух человек, НАСА ведет прямую трансляцию.
Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в расчетные 10.52 по времени Восточного побережья США (17.52 мск). Штатное отделение первой ступени ракеты-носителя произошло через 2,5 минуты после старта. Отделение второй ступени и начало самостоятельного полета Starliner произошло в расчетное время через 14 минут после запуска.
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"Этого ждали давно и наконец это случилось", - сказал командир экипажа Уилмор вскоре после отделения корабля от ракеты-носителя. В ближайшее время корабль должен будет выйти на орбиту и продолжить полет к МКС.
Ракета выводит Starliner на орбиту, после чего он отправится на Международную космическую станцию (МКС). Полет к ней будет продолжаться около 26 часов, стыковка ожидается в четверг.
Запуск Starliner в первый пилотируемый полет должен был состояться еще 6 мая, но был отложен по техническим причинам, новая попытка запуска ожидалась 1 июня, но также была отменена из-за проблем с наземным пусковым оборудованием.
На борту корабля находятся астронавты НАСА Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Для 61-летнего Уилмора это третий полет в космос - ранее он совершил космические полеты на американском космическом корабле "Спейс-Шаттл" и российском "Союзе". Сунита Уильямс, которой 58 лет, до этого также совершила два космических полета. Оба астронавта готовились к испытательному полету на Starliner на протяжении нескольких лет и принимали, по их словам, непосредственное участие в создании корабля.
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