https://ria.ru/20240605/pvo-1950660556.html
Российская ПВО за сутки сбила 55 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 55 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 55 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 55 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО различных типов, две ракеты Patriot и другие цели, сообщили в среду РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:29
2024-06-05T13:29
2024-06-05T13:29
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 55 украинских беспилотников, 10 снарядов РСЗО различных типов, две ракеты Patriot и другие цели, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, сбито 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, а также две ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 25177 беспилотных летательных аппаратов, 527 зенитных ракетных комплексов, 16264 танка и других боевых бронированных машин, 1330 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10124 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22286 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240605/minoborony-1950656862.html
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в мире, технологии, россия, сша, франция, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Россия, США, Франция, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 55 украинских беспилотников
МО: ПВО РФ за сутки сбила 55 украинских БПЛА, 10 снарядов РСЗО, 2 ракеты Patriot