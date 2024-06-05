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Путин оценил работу по строительству Союзного государства - РИА Новости, 05.06.2024
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20:32 05.06.2024 (обновлено: 20:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950799502.html
Путин оценил работу по строительству Союзного государства
Путин оценил работу по строительству Союзного государства - РИА Новости, 05.06.2024
Путин оценил работу по строительству Союзного государства
Работа по строительству союзного государства получается, при совершении любого шага Москва и Минск смотрят на общие интересы, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:32
2024-06-05T20:46
пмэф-2024
москва
минск
владимир путин
союзное государство
россия
белоруссия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по строительству союзного государства получается, при совершении любого шага Москва и Минск смотрят на общие интересы, сообщил президент России Владимир Путин."Мы изначально занимались и сейчас продолжаем работу по строительству союзного государства. У нас все получается. Мы делаем это, исходя из настроения наших народов, делаем это очень спокойно, аккуратно. Всегда при решении любого вопроса, при совершении любого шага по этому направлению смотрим на наши интересы в сфере экономики, в сфере политики, в том числе внешней политики, как ни странно, и в сфере экологии, культуры", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html
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москва, минск, владимир путин, союзное государство, россия, белоруссия
ПМЭФ-2024, Москва, Минск, Владимир Путин, Союзное государство, Россия, Белоруссия
Путин оценил работу по строительству Союзного государства

Путин заявил, что работа по строительству Союзного государства получается

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по строительству союзного государства получается, при совершении любого шага Москва и Минск смотрят на общие интересы, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы изначально занимались и сейчас продолжаем работу по строительству союзного государства. У нас все получается. Мы делаем это, исходя из настроения наших народов, делаем это очень спокойно, аккуратно. Всегда при решении любого вопроса, при совершении любого шага по этому направлению смотрим на наши интересы в сфере экономики, в сфере политики, в том числе внешней политики, как ни странно, и в сфере экологии, культуры", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
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ПМЭФ-2024МоскваМинскВладимир ПутинСоюзное государствоРоссияБелоруссия
 
 
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