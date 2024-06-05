https://ria.ru/20240605/putin-1950799502.html

Путин оценил работу по строительству Союзного государства

Путин оценил работу по строительству Союзного государства - РИА Новости, 05.06.2024

Путин оценил работу по строительству Союзного государства

Работа по строительству союзного государства получается, при совершении любого шага Москва и Минск смотрят на общие интересы, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:32

2024-06-05T20:32

2024-06-05T20:46

пмэф-2024

москва

минск

владимир путин

союзное государство

россия

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950465400_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_03cb138222dfa41e500d140fea8a3324.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по строительству союзного государства получается, при совершении любого шага Москва и Минск смотрят на общие интересы, сообщил президент России Владимир Путин."Мы изначально занимались и сейчас продолжаем работу по строительству союзного государства. У нас все получается. Мы делаем это, исходя из настроения наших народов, делаем это очень спокойно, аккуратно. Всегда при решении любого вопроса, при совершении любого шага по этому направлению смотрим на наши интересы в сфере экономики, в сфере политики, в том числе внешней политики, как ни странно, и в сфере экологии, культуры", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

москва

минск

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, минск, владимир путин, союзное государство, россия, белоруссия