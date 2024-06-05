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Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
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18:51 05.06.2024 (обновлено: 18:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:51
2024-06-05T18:52
пмэф 2024
россия
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024, чтобы они могли "из первых рук" понять президента и Россию."Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. Соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина, понять Россию", - рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.Песков напомнил, что представители информагентств из недружественных стран впервые приглашены на встречу с Путиным на полях ПМЭФ с начала СВО, добавив, что для них это станет "уникальным шансом".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
ПМЭФ 2024, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
ПМЭФ 2024
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран

Песков: СМИ недружественных стран позвали к Путину, чтобы они могли его понять

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024, чтобы они могли "из первых рук" понять президента и Россию.
"Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. Соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина, понять Россию", - рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.
Песков напомнил, что представители информагентств из недружественных стран впервые приглашены на встречу с Путиным на полях ПМЭФ с начала СВО, добавив, что для них это станет "уникальным шансом".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Кремле ожидают интересную беседу Путина с представителями зарубежных СМИ
Вчера, 18:38
 
ПМЭФ 2024РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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