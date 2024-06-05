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Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T18:51
2024-06-05T18:51
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024, чтобы они могли "из первых рук" понять президента и Россию."Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. Соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина, понять Россию", - рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.Песков напомнил, что представители информагентств из недружественных стран впервые приглашены на встречу с Путиным на полях ПМЭФ с начала СВО, добавив, что для них это станет "уникальным шансом".
https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
ПМЭФ 2024, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин
Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран
Песков: СМИ недружественных стран позвали к Путину, чтобы они могли его понять