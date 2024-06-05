https://ria.ru/20240605/putin-1950777097.html

Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран

Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран - РИА Новости, 05.06.2024

Песков объяснил приглашение к Путину журналистов из недружественных стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:51

2024-06-05T18:51

2024-06-05T18:52

пмэф 2024

россия

дмитрий песков

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители информагентств из недружественных стран были приглашены на встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2024, чтобы они могли "из первых рук" понять президента и Россию."Так или иначе это агентства, которые формируют мировые информационные потоки, это те, кто является законодателями информационной моды. Соответственно, для них очень важно из первых рук узнать и понять Путина, понять Россию", - рассказал Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале.Песков напомнил, что представители информагентств из недружественных стран впервые приглашены на встречу с Путиным на полях ПМЭФ с начала СВО, добавив, что для них это станет "уникальным шансом".

https://ria.ru/20240605/beseda-1950774515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин