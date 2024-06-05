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Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства - РИА Новости, 05.06.2024
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17:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950753093.html
Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства
Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства - РИА Новости, 05.06.2024
Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:35
2024-06-05T17:35
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям", - говорится в сообщении. Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире
Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства

Путин и Моди удовлетворены уровнем особо привилегированного партнерства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям", - говорится в сообщении.
Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Путин и Моди договорились о продолжении конструктивного взаимодействия
Вчера, 17:29
 
РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиВ мире
 
 
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