https://ria.ru/20240605/putin-1950753093.html

Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства

Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства - РИА Новости, 05.06.2024

Путин и Моди выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:35

2024-06-05T17:35

2024-06-05T17:35

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

в мире

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили удовлетворение уровнем особо привилегированного стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. "С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям", - говорится в сообщении. Стороны также условились продолжать конструктивное личное взаимодействия.

https://ria.ru/20240605/razgovor-1950749729.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире