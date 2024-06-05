https://ria.ru/20240605/putin-1950681187.html

Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину

Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину - РИА Новости, 05.06.2024

Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину

Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:19

2024-06-05T14:19

2024-06-05T14:19

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царское село

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея и посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция, важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231226/putin-1918203862.html

царское село

россия

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Дарья Буймова

царское село, россия, санкт-петербург, александр пушкин, дмитрий песков, владимир путин