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Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:19 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/putin-1950681187.html
Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину
Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину - РИА Новости, 05.06.2024
Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину
Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:19
2024-06-05T14:19
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царское село
россия
санкт-петербург
александр пушкин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея и посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция, важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231226/putin-1918203862.html
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царское село, россия, санкт-петербург, александр пушкин, дмитрий песков, владимир путин
ПМЭФ-2024, Царское Село, Россия, Санкт-Петербург, Александр Пушкин, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную Пушкину

Президент Путин посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Пушкина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЕкатерининский дворец и парк в Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
Екатерининский дворец и парк в Царскосельской императорской резиденции Царское село - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Екатерининский дворец и парк в Царскосельской императорской резиденции "Царское село". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит выставку в Царском селе, посвященную 225-летию Александра Пушкина, сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером он посетит Царское село, музей Царскосельского лицея и посвящено это 225-й годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Феноменальная экспозиция, важная дата для всего нашего народа, для нашей культуры. Это будет вечером", - сказал Песков.
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ПМЭФ-2024Царское СелоРоссияСанкт-ПетербургАлександр ПушкинДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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