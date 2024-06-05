https://ria.ru/20240605/pushkin-1950558090.html

Пушкин может быть мостом между людьми, заявил американский поэт

Пушкин может быть мостом между людьми, заявил американский поэт - РИА Новости, 05.06.2024

Пушкин может быть мостом между людьми, заявил американский поэт

Творчество великого русского поэта Александра Пушкина может служить мостом между людьми, поскольку оно гениально, а красота есть красота, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:17

2024-06-05T08:17

2024-06-05T08:17

александр пушкин

культура

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Творчество великого русского поэта Александра Пушкина может служить мостом между людьми, поскольку оно гениально, а красота есть красота, сказал в интервью РИА Новости американский поэт и переводчик Пушкина Джулиан Лоуэнфельд. "Настанет день, "когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся", писал Пушкин. Я думаю, Пушкин может стать тем самым мостом, который объединяет и примиряет людей. Пушкин создал великие творения и принес людям радость, "чувства добрые... лирой пробуждал". Он никакого отношения не имеет к нынешним конфликтам... Ни у одной из сторон всех конфликтов нет достойных причин ненавидеть его", - сказал Лоуэнфельд. Он выразил несогласие с тем, что из-за геополитики сейчас иногда отменяются мероприятия, так или иначе связанные с русской культурой. "Я решительно отвергаю идею коллективной вины любой из сторон по любой причине... Я против так называемой отмены русской культуры. Мир только обеднеет, если мы лишимся Чайковского, Рахманинова, Толстого, Чехова, Пушкина и других русских гениев. Как раз наоборот, словами другого русского гения - Достоевского, "красота спасет мир", - считает поэт и переводчик. Лоуэнфельд выразил сожаление в том, что сейчас на Западе не получается устраивать крупные мероприятия ко дню рождения Пушкина. "В свое время мы проводили Пушкинский марафон, но, увы, сейчас сделать это очень трудно из-за политической ситуации", - отметил он. По словам поэта и переводчика, лучшим способом почтить память Пушкина является чтение его стихов. Он признался, что в день рождения Александра Сергеевича будет читать его произведения и сам, и вместе с семьей. "Я буду читать сказки Пушкина сыну и дочери, и буду читать его прекрасные творения жене", - сказал поэт. В нынешнем году Лоуэнфельд перевел на английский "Евгения Онегина", а сейчас готовит комментарии, необходимые для того, чтобы современные американцы лучше могли понять, по его словам, "величайшее произведение величайшего русского поэта". Правда, конкретные сроки публикации книги пока неизвестны. "Моя задача - закончить свою работу и передать ее издателям. Я делаю то, что люблю, и уверен, что это найдет отклик", - сказал он. В нынешнем году 6 июня будет отмечаться 225 лет со дня рождения Пушкина. Этот день традиционно считается международным Днем русского языка.

https://ria.ru/20230922/filosofiya-1897986916.html

https://ria.ru/20231218/neyroset-1916469006.html

https://ria.ru/20231102/pushkin-1906944578.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр пушкин, культура