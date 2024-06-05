https://ria.ru/20240605/prokhorenko-1950709243.html

Прохоренко: группа РЭЦ — ключевой игрок в развитии экспортного потенциала

Прохоренко: группа РЭЦ — ключевой игрок в развитии экспортного потенциала - РИА Новости, 05.06.2024

Прохоренко: группа РЭЦ — ключевой игрок в развитии экспортного потенциала

Группа РЭЦ является ключевым игроком в развитии экспортного потенциала России, особое внимание уделяется поддержке компаний из сегмента МСП, сообщил на сессии... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:39

2024-06-05T15:39

2024-06-05T15:39

пмэф-2024

экономика

технологии

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Группа РЭЦ является ключевым игроком в развитии экспортного потенциала России, особое внимание уделяется поддержке компаний из сегмента МСП, сообщил на сессии "ВЭД: точка роста для МСП", состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Дмитрий Прохоренко.Он рассказал о возможностях, достигнутых результатах и текущих инструментах поддержки, которые помогают российским МСП уверенно занять свои ниши в глобальной экономике и на рынках дружественных стран."РЭЦ организует участие компаний в международных выставках и бизнес-миссиях, организует встречи и переговоры, помогает экспортерам найти надежных партнеров и покупателей за рубежом. Компании МСП являются их ключевыми участниками. Как итог – отечественные компании получают расширение географии экспорта, увеличение объемов продаж, установление долгосрочных партнерских отношений, что является важным фактором устойчивого роста и развития бизнеса", - сказал Прохоренко.Группа РЭЦ также оказывает комплексную консультационную и методологическую поддержку участникам внешнеэкономической деятельности в области организации трансграничных расчетов и структурирования сделок."В условиях санкционного давления российская экономика и финансовый рынок сталкиваются с рядом вызовов. Однако РЭЦ находит способы преодоления этих трудностей. Одним из таких методов являются неттинговые сделки, которые позволяют проводить расчеты между контрагентами внутри страны или валютной зоны без использования централизованной платежной инфраструктуры, подконтрольной недружественным государствам", – уточнил директор по развитию зарубежной сети РЭЦ.Также он рассказал о функционировании региональных Центров поддержки экспорта, которые играют значимую роль в развитии экспорта МСП. Они предоставляют широкий спектр услуг и помогают компаниям на всех этапах экспортной деятельности. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" обеспечивает удобный доступ к более чем 120 услугам и сервисам, которые охватывают все этапы экспортной деятельности. Причем компании МСП активнее пользуются платформой - на них приходится порядка 60% всех оформленных на платформе услуг. Здесь представлены обучающие и аналитические сервисы, консультации по различным аспектам экспортной деятельности. Платформа помогает разместить товар на релевантной зарубежной интернет-площадке, оформить разрешительные документы (такие как лицензии, ветеринарный и фитосанитарный сертификаты), подать заявку на получение господдержки.У Группы РЭЦ есть и специальные финансовые и страховые продукты для малых и средних компаний, включая "коробочные" кредиты, гарантию возврата НДС, страхование отсрочки платежа и краткосрочной дебиторской задолженности.С 2023 года РЭЦ активно работает над продвижением российской продукции в Китае под зонтичным национальным брендом "Сделано в России". Этот бренд получил новое звучание благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", которые в этом году уже прошли в двух городах провинции Ляонин и в Харбине. Это инновационный формат объединил лучших отечественных производителей продуктов питания под единым национальным брендом.Для улучшения логистической доступности РЭЦ совместно с РЖД реализует проект "Экспортный экспресс МСП", предоставляющий МСП доступ к контейнерной логистике по маршруту Сиань - Москва - Сиань. Также уделяется внимание стимулированию экспорта АПК с помощью компенсации части затрат на логистику, которая доступна онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт"."Мы развиваем деловые связи через международную сеть представительств РЭЦ в 13 странах. В планах открыть еще пять представительств (в Бразилии, Египте, Индонезии, Саудовской Аравии и Таиланде), что расширит масштабы финансовой поддержки экспортеров, улучшит конверсию предоставляемых услуг в экспортные контракты и увеличит объемы как нового экспорта, так и критического импорта. Благодаря зарубежным представительствам мы можем напрямую взаимодействовать с иностранными финансовыми организациями, транспортно-логистическими компаниями и торговыми посредниками", – заключил Прохоренко.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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https://ria.ru/20240531/stavropole-1949661171.html

https://ria.ru/20240530/podderzhka-1949357347.html

https://ria.ru/20240524/rets-1948213300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), пмэф