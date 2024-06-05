https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950764606.html

Спасенная в Великом Новгороде студентка находится в больнице

Спасенная в Великом Новгороде студентка находится в больнице - РИА Новости, 05.06.2024

Спасенная в Великом Новгороде студентка находится в больнице

Единственная спасенная в Великом Новгороде из реки Волхов студентка, предположительно, из Индии находится в Новгородской областной больнице, сообщил главный... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:01

2024-06-05T18:01

2024-06-05T18:01

происшествия

индия

андрей никитин (политик)

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Единственная спасенная в Великом Новгороде из реки Волхов студентка, предположительно, из Индии находится в Новгородской областной больнице, сообщил главный врач медучреждения Илья Кяльвияйнен. Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 (совпадает с мск) в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошли купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам. Поиск остальных продолжился в среду. Спасатели обнаружили одного погибшего. Поиск продолжается. Спасенную 19-летнею девушку бригада скорой помощи во вторник доставила в Новгородскую областную больницу. По словам Кяльвияйнена, выжившая до сих пор в сильном стрессе. "Ничего ее жизни не угрожало. Мы ее госпитализировали в отделение торакальной хирургии. Вчера она была осмотрена дежурным персоналом, сегодня ее осмотрел торакальный хирург. Она пережила серьезное стрессовое расстройство. Конечно, плачет. Получает всю необходимую помощь. Я думаю, завтра мы ее выпишем уже", - рассказал Кяльвияйнен. Как уточнили в СУ СК региона, всего утонули три парня и одна девушка. Все они были студентами медицинского института НовГУ в возрасте 18-20 лет. Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, погибли студенты из Индии. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что выжившая студентка тоже из Индии. Официально информация по гражданству студентов не подтверждена.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

https://ria.ru/20240530/rebenok-1949489371.html

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948212281.html

индия

великий новгород

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происшествия, индия, андрей никитин (политик), великий новгород