https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950626148.html

Суд в Тюмени отправил в СИЗО местного жителя, обвиняемого в поджоге храма

Суд в Тюмени отправил в СИЗО местного жителя, обвиняемого в поджоге храма - РИА Новости, 05.06.2024

Суд в Тюмени отправил в СИЗО местного жителя, обвиняемого в поджоге храма

Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО местного жителя, бросившего в фасад храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени бутылки с... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:18

2024-06-05T12:18

2024-06-05T12:34

происшествия

тюмень

россия

тюменская область

александр моор

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО местного жителя, бросившего в фасад храма святого благоверного князя Димитрия Донского в Тюмени бутылки с зажигательной смесью, сообщает пресс-служба регионального управления СК России. По данным ведомства, вечером 3 июня на улице Республики в Тюмени мужчина зажег и бросил в стену храма святого благоверного князя Димитрия Донского две бутылки с зажигательной смесью, после чего сел на велосипед и уехал. Позже 43-летнего подозреваемого задержала полиция, в региональном СУСК по факту поджога завели уголовные дела о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества. "По ходатайству следователя... судом арестован 43-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьей 214 УК РФ (вандализм), 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества)", – говорится в сообщении. Как отметили в суде, фигурант арестован на два месяца, до 3 августа. Обвиняемый был пьян, возгорание удалось быстро потушить, пострадавших в результате происшествия нет, добавили в СК. Как уточнял губернатор Тюменской области Александр Моор, фигурант мог стать жертвой мошенников. В свою очередь в Тобольской митрополии подчеркивали, что икона при входе в тюменский храм, рядом с которой разбились две бутылки с зажигательной смесью, пострадала незначительно, этот факт назвали знамением. По данным сайта храма Всех Святых города Тюмени, храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нем совершается ежедневная молитва о защите Отечества, происходит поминовение тюменцев, погибших при исполнении воинского долга.

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950570851.html

https://ria.ru/20240604/zaderzhanie-1950309261.html

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происшествия, тюмень, россия, тюменская область, александр моор, следственный комитет россии (ск рф)