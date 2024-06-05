https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950588303.html
Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск
Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск - РИА Новости, 05.06.2024
Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск
Немецкого инвестора Ральфа Новака, осужденного в Москве на 5 лет по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, могут объявить в розыск в случае его... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:37
2024-06-05T10:37
2024-06-05T10:37
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россия
швейцария
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Немецкого инвестора Ральфа Новака, осужденного в Москве на 5 лет по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, могут объявить в розыск в случае его неявки до конца дня в службу исполнения наказаний, рассказал РИА Новости его адвокат Константин Елфимов. На оглашение приговора в Тушинский районный суд в понедельник Новак, находившийся под домашним арестом, не пришел, Елфимов тогда сообщил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом. "Если сегодня не будет добровольной явки в службу исполнения наказаний, могут объявить в розыск", - сказал собеседник агентства. Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.
https://ria.ru/20240604/shurmey-1950343775.html
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германия, россия, швейцария
Германия, Россия, Швейцария
Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск
Адвокат Елфимов: инвестора Новака могут объявить в розыск в случае его неявки
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Немецкого инвестора Ральфа Новака, осужденного в Москве на 5 лет по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, могут объявить в розыск в случае его неявки до конца дня в службу исполнения наказаний, рассказал РИА Новости его адвокат Константин Елфимов.
На оглашение приговора в Тушинский районный суд в понедельник Новак, находившийся под домашним арестом, не пришел, Елфимов тогда сообщил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом.
"Если сегодня не будет добровольной явки в службу исполнения наказаний, могут объявить в розыск", - сказал собеседник агентства.
Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ
счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ
. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии
, Германии, ЮАР
и на Кипре
, но безуспешно.
Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.