https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950588303.html

Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск

Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск - РИА Новости, 05.06.2024

Немецкого инвестора Новака могут объявить в розыск

Немецкого инвестора Ральфа Новака, осужденного в Москве на 5 лет по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, могут объявить в розыск в случае его... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:37

2024-06-05T10:37

2024-06-05T10:37

германия

россия

швейцария

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Немецкого инвестора Ральфа Новака, осужденного в Москве на 5 лет по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar, могут объявить в розыск в случае его неявки до конца дня в службу исполнения наказаний, рассказал РИА Новости его адвокат Константин Елфимов. На оглашение приговора в Тушинский районный суд в понедельник Новак, находившийся под домашним арестом, не пришел, Елфимов тогда сообщил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом. "Если сегодня не будет добровольной явки в службу исполнения наказаний, могут объявить в розыск", - сказал собеседник агентства. Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно. Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.

https://ria.ru/20240604/shurmey-1950343775.html

https://ria.ru/20231116/tanuki-1909784674.html

германия

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, швейцария