https://ria.ru/20240605/prilozheniya-1950730032.html

В ГД могут внести проект о запрете дискриминации российских приложений

В ГД могут внести проект о запрете дискриминации российских приложений - РИА Новости, 05.06.2024

В ГД могут внести проект о запрете дискриминации российских приложений

Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play, может быть... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:36

2024-06-05T16:36

2024-06-05T16:36

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play, может быть внесен в ГД в ближайшее время, а принят до конца весенний сессии ГД, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. "В высокой степени готовности сейчас законопроект о запрете дискриминации российских программных продуктов на иностранных магазинах приложений, и прежде всего на App Store", - сказал он в эфире телеканала Россия 24. От отметил, что иностранные магазины приложений специально блокируют появление каких-то обновлений у российских программных продуктов. Он добавил, что, например, те же банковские российские приложение обновляются очень медленно. "Законопроект такой готов… я думаю, он будет внесен в ближайшие две недели… я думаю, он будет рассмотрен… в ближайший месяц и до конца сессии будет принят", - добавил Горелкин.

https://ria.ru/20240423/roskomnadzor-1941744174.html

https://ria.ru/20240413/prilozhenie-1939791471.html

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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф