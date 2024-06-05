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"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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16:05 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/predlozhenie-1950718031.html
"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине
"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине - РИА Новости, 05.06.2024
"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине
Запад должен содействовать переговорам по Украине как можно скорее, поскольку конфликт вошел в острую фазу, заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:05
2024-06-05T16:05
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Запад должен содействовать переговорам по Украине как можно скорее, поскольку конфликт вошел в острую фазу, заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Пришло время переговоров, конфликт вошел в такую опасную фазу, что мы должны начать переговоры", — отметил он.Шуленбург подчеркнул, что Запад не стремится к мирному урегулированию конфликта, и назвал такое поведение нерациональным.В мае Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950688009.html
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в мире, украина, россия, турция, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, ООН
"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине

Экс-помощник генсека ООН Шуленбург: нужно скорее начинать переговоры по Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Запад должен содействовать переговорам по Украине как можно скорее, поскольку конфликт вошел в острую фазу, заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
"Пришло время переговоров, конфликт вошел в такую опасную фазу, что мы должны начать переговоры", — отметил он.
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Шуленбург подчеркнул, что Запад не стремится к мирному урегулированию конфликта, и назвал такое поведение нерациональным.
В мае Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.
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