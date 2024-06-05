https://ria.ru/20240605/predlozhenie-1950718031.html

"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине

"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине - РИА Новости, 05.06.2024

"Время пришло": на Западе выступили с новым предложением по Украине

Запад должен содействовать переговорам по Украине как можно скорее, поскольку конфликт вошел в острую фазу, заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:05

2024-06-05T16:05

2024-06-05T16:05

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турция

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Запад должен содействовать переговорам по Украине как можно скорее, поскольку конфликт вошел в острую фазу, заявил бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche."Пришло время переговоров, конфликт вошел в такую опасную фазу, что мы должны начать переговоры", — отметил он.Шуленбург подчеркнул, что Запад не стремится к мирному урегулированию конфликта, и назвал такое поведение нерациональным.В мае Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно исходя из уже достигнутых ранее договоренностей в Турции и Белоруссии и с учетом ситуации, сложившейся на земле.

https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950688009.html

https://ria.ru/20240605/vagenknekht-1950633145.html

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в мире, украина, россия, турция, владимир путин, оон