https://ria.ru/20240605/pozhar-1950744513.html

В Омске потушили пожар в ресторане

В Омске потушили пожар в ресторане - РИА Новости, 05.06.2024

В Омске потушили пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:07

2024-06-05T17:07

2024-06-05T17:07

происшествия

коммерческая недвижимость

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске, предварительно, никто не пострадал. Позднее пожар в ресторане был локализован на 400 квадратных метрах. "В Омске огнеборцы МЧС России потушили пожар в ресторане", - говорится в сообщении.

омск

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)