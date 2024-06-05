Рейтинг@Mail.ru
В Омске потушили пожар в ресторане - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/pozhar-1950744513.html
В Омске потушили пожар в ресторане
В Омске потушили пожар в ресторане - РИА Новости, 05.06.2024
В Омске потушили пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:07
2024-06-05T17:07
происшествия
коммерческая недвижимость
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950584803_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_65049c2fad532dddca19f26528f18572.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске, предварительно, никто не пострадал. Позднее пожар в ресторане был локализован на 400 квадратных метрах. "В Омске огнеборцы МЧС России потушили пожар в ресторане", - говорится в сообщении.
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950584803_162:0:1110:711_1920x0_80_0_0_acc8577d90a8b2131d3cf13b1a362599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске потушили пожар в ресторане

МЧС: пожар в ресторане в Омске полностью потушили

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на крыше ресторана в Омске
Место пожара на крыше ресторана в Омске - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на крыше ресторана в Омске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске, предварительно, никто не пострадал. Позднее пожар в ресторане был локализован на 400 квадратных метрах.
"В Омске огнеборцы МЧС России потушили пожар в ресторане", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьОмскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала