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В Омске потушили пожар в ресторане
В Омске потушили пожар в ресторане - РИА Новости, 05.06.2024
В Омске потушили пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:07
2024-06-05T17:07
2024-06-05T17:07
происшествия
коммерческая недвижимость
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожар в ресторане в Омске полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске, предварительно, никто не пострадал. Позднее пожар в ресторане был локализован на 400 квадратных метрах. "В Омске огнеборцы МЧС России потушили пожар в ресторане", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске потушили пожар в ресторане
МЧС: пожар в ресторане в Омске полностью потушили