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"Т-Банк" подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае
"Т-Банк" подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 05.06.2024
"Т-Банк" подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае
Самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае было подсвечено в среду изображением логотипа российского "Т-Банка" - так теперь называется банк... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T19:50
2024-06-05T19:50
2024-06-05T19:50
технологии
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москва
станислав близнюк
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае было подсвечено в среду изображением логотипа российского "Т-Банка" - так теперь называется банк "Тинькофф", сообщает кредитное учреждение. Название "Т-Банк" светилось на здании в течение нескольких минут. В это же время в Москве подсвечивалась Останкинская башня. "Сейчас у нас новая долгосрочная стратегия – и новые вызовы. Ключевой – это международное развитие. Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому, в том числе и в этой парадигме, мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы", - заявил председатель правления банка Станислав Близнюк в интервью "Ведомостям". Ранее в среду "ТКС Холдинг" объявил о новом этапе развития бренда — "Тинькофф" переименован в Т-Банк. В сообщении группы отмечается, что обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе изменят сайт и приложение, позже — все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Также указывается, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Юрлицо компании пока называется АО "Тинькофф Банк", но постепенно оно тоже станет называться по-новому, добавили в "ТКС Холдинге".
https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дубай, москва, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы
Технологии, Дубай, Москва, Станислав Близнюк, Тинькофф. Кредитные Системы
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае было подсвечено в среду изображением логотипа российского "Т-Банка" - так теперь называется банк "Тинькофф", сообщает кредитное учреждение.
Название "Т-Банк" светилось на здании в течение нескольких минут. В это же время в Москве
подсвечивалась Останкинская башня.
"Сейчас у нас новая долгосрочная стратегия – и новые вызовы. Ключевой – это международное развитие. Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому, в том числе и в этой парадигме, мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы", - заявил председатель правления банка Станислав Близнюк
в интервью "Ведомостям".
Ранее в среду "ТКС Холдинг" объявил о новом этапе развития бренда — "Тинькофф" переименован в Т-Банк. В сообщении группы отмечается, что обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе изменят сайт и приложение, позже — все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Также указывается, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Юрлицо компании пока называется АО "Тинькофф Банк", но постепенно оно тоже станет называться по-новому, добавили в "ТКС Холдинге".