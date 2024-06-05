https://ria.ru/20240605/podsvetka-1950791421.html

"Т-Банк" подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае

"Т-Банк" подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 05.06.2024

"Т-Банк" подсветил башню Бурдж-Халифа в Дубае

Самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае было подсвечено в среду изображением логотипа российского "Т-Банка" - так теперь называется банк... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T19:50

2024-06-05T19:50

2024-06-05T19:50

технологии

дубай

москва

станислав близнюк

тинькофф. кредитные системы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950790681_0:743:1154:1392_1920x0_80_0_0_54f9dc677f5362797b373a7ed2df5a34.jpg

МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Самое высокое здание в мире – башня Бурдж-Халифа в Дубае было подсвечено в среду изображением логотипа российского "Т-Банка" - так теперь называется банк "Тинькофф", сообщает кредитное учреждение. Название "Т-Банк" светилось на здании в течение нескольких минут. В это же время в Москве подсвечивалась Останкинская башня. "Сейчас у нас новая долгосрочная стратегия – и новые вызовы. Ключевой – это международное развитие. Мы знаем, что рано или поздно будем масштабироваться на международных рынках. Поэтому, в том числе и в этой парадигме, мы действительно давно искали новое звучание для нашего бренда, актуальное для эволюции нашего бизнеса за последние годы", - заявил председатель правления банка Станислав Близнюк в интервью "Ведомостям". Ранее в среду "ТКС Холдинг" объявил о новом этапе развития бренда — "Тинькофф" переименован в Т-Банк. В сообщении группы отмечается, что обновление бренда будет проходить постепенно. На первом этапе изменят сайт и приложение, позже — все юридические названия, дизайны карт и банкоматов, оформление конвертов. Также указывается, что все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Юрлицо компании пока называется АО "Тинькофф Банк", но постепенно оно тоже станет называться по-новому, добавили в "ТКС Холдинге".

https://ria.ru/20240605/tinkoff-1950568930.html

дубай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, дубай, москва, станислав близнюк, тинькофф. кредитные системы