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В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка и мужчины

В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка и мужчины - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве арестовали подозреваемого в избиении подростка и мужчины

Одного из подозреваемых в избиении подростка и мужчины на западе Москвы арестовали, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:57

2024-06-05T18:57

2024-06-05T20:10

происшествия

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россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Одного из подозреваемых в избиении подростка и мужчины на западе Москвы арестовали, сообщает ГСУ СК РФ по Москве. "По ходатайству следователей столичного СК заключен под стражу фигурант уголовного дела об избиении подростка и мужчины на западе Москвы", - говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следствия, в ночь на 2 июня молодые люди беспричинно избили малознакомого 17-летнего подростка и мужчину около подъезда жилого дома на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево. Двое подозреваемых были задержаны, один из них несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Позднее СК сообщил, что суд арестовал второго подозреваемого.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)