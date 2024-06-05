Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ поддерживает МСП на новых рынках Ближнего Востока - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:45 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/podderzhka-1950757567.html
РЭЦ поддерживает МСП на новых рынках Ближнего Востока
РЭЦ поддерживает МСП на новых рынках Ближнего Востока - РИА Новости, 05.06.2024
РЭЦ поддерживает МСП на новых рынках Ближнего Востока
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предоставляет меры государственной поддержки российскому бизнесу, включая предприятия МСП, для расширения... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T17:45
2024-06-05T17:45
пмэф-2024
экономика
оаэ
россия
египет
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950746295_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_0bdd27ba3d735b5a58c23bad02cc5689.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предоставляет меры государственной поддержки российскому бизнесу, включая предприятия МСП, для расширения присутствия на рынках арабо-исламского мира, о мерах поддержки на полях ПМЭФ–2024 рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори."Россия налаживала, развивала и укрепляла отношения с этими странами на протяжении всей своей истории. ОАЭ, Египет, Алжир, КСА, Оман, Бахрейн – это те страны, с которыми Россия в большей степени связана. У нас есть общая история, тесное торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, религиозная составляющая. А с некоторыми странами мы открываем новую главу в истории наших взаимоотношений. Главная задача РЭЦ как института развития – обратить внимание российского бизнеса и, в частности, МСП, на неосвоенные рынки, в том числе повысить интерес новым направлениям взаимодействия и сотрудничества", – сказал Джаббори на сессии "Взаимодействие МСП России и стран арабского мира".В сессии также приняли участие: генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, член экспертного совета по развитию цифровой экономики комитета Госдумы по экономической политике Валерий Тумин, основатель Digital Acceleration Center в ОАЭ Илья Чураков, генеральный директор AIM Congress, AIM Global Foundation Валид Абдельфаттах Фаргхал Абдалла, Президент MENA Businesswomen's Network Рашид Афнан Аль Зайяни, исполняющий обязанности директора по исследованиям и исследованиям Derasat Омар Аль-Убайдли, главный исполнительный директор Siham Development &amp; Investment Сихам Ахмед Аль Харти. Модератором дискуссии выступила вице-президент "Опоры России" Надия Черкасова.Джаббори отметил, что торговый оборот со странами региона уверенно растет. "Перспективы расширения присутствия российского бизнеса видим в таких странах, как Ирак, Оман, Бахрейн, Марокко", - добавил он, подчеркнув, что РЭЦ в части своих компетенций активно работает в данном направлении.Так, по данным представителя РЭЦ в ОАЭ, в 2023 году Группа РЭЦ поддержала 204 российские компании на египетском направлении. Общая сумма экспортных проектов составила почти 60 миллионов долларов. Поддержку РЭЦ также получили 409 экспортеров в Саудовскую Аравию. Их экспортные контракты составили в сумме 135 миллионов долларов. Кроме того, почти 700 экспортеров в ОАЭ обратились в РЭЦ за поддержкой, в результате - общий объем поддержанного экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиарда долларов.Сегодня РЭЦ расширяет свое присутствие в странах Большого Ближнего Востока: в настоящее время работают представительства в Иране, ОАЭ, Турции, а скоро будут открыты представительства в Египте и Саудовской Аравии. Ведь физическое присутствие в регионе важно для узнаваемости российского бизнеса, для его поддержки и продвижения, особенно для МСП.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/rets-1950753239.html
https://ria.ru/20240528/eksport-1948913379.html
оаэ
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950746295_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6da4cf29a150315280dbe41e5fce622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, оаэ, россия, египет, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), пмэф
ПМЭФ-2024, Экономика, ОАЭ, Россия, Египет, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), ПМЭФ

РЭЦ поддерживает МСП на новых рынках Ближнего Востока

© РИА Новости / Александр КряжевПредставитель АО "Российский экспортный центр" в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори
Представитель АО Российский экспортный центр в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Представитель АО "Российский экспортный центр" в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предоставляет меры государственной поддержки российскому бизнесу, включая предприятия МСП, для расширения присутствия на рынках арабо-исламского мира, о мерах поддержки на полях ПМЭФ–2024 рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори.
"Россия налаживала, развивала и укрепляла отношения с этими странами на протяжении всей своей истории. ОАЭ, Египет, Алжир, КСА, Оман, Бахрейн – это те страны, с которыми Россия в большей степени связана. У нас есть общая история, тесное торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, религиозная составляющая. А с некоторыми странами мы открываем новую главу в истории наших взаимоотношений. Главная задача РЭЦ как института развития – обратить внимание российского бизнеса и, в частности, МСП, на неосвоенные рынки, в том числе повысить интерес новым направлениям взаимодействия и сотрудничества", – сказал Джаббори на сессии "Взаимодействие МСП России и стран арабского мира".
Вице-президент АО РЭЦ Роман Генкель на сессии Национальные косметические бренды: от импортозамещения к международной экспансии в рамках ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
РЭЦ: российские косметические компании заключили контракты на $312 млн
Вчера, 17:35
В сессии также приняли участие: генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, член экспертного совета по развитию цифровой экономики комитета Госдумы по экономической политике Валерий Тумин, основатель Digital Acceleration Center в ОАЭ Илья Чураков, генеральный директор AIM Congress, AIM Global Foundation Валид Абдельфаттах Фаргхал Абдалла, Президент MENA Businesswomen's Network Рашид Афнан Аль Зайяни, исполняющий обязанности директора по исследованиям и исследованиям Derasat Омар Аль-Убайдли, главный исполнительный директор Siham Development & Investment Сихам Ахмед Аль Харти. Модератором дискуссии выступила вице-президент "Опоры России" Надия Черкасова.
Джаббори отметил, что торговый оборот со странами региона уверенно растет. "Перспективы расширения присутствия российского бизнеса видим в таких странах, как Ирак, Оман, Бахрейн, Марокко", - добавил он, подчеркнув, что РЭЦ в части своих компетенций активно работает в данном направлении.
Так, по данным представителя РЭЦ в ОАЭ, в 2023 году Группа РЭЦ поддержала 204 российские компании на египетском направлении. Общая сумма экспортных проектов составила почти 60 миллионов долларов. Поддержку РЭЦ также получили 409 экспортеров в Саудовскую Аравию. Их экспортные контракты составили в сумме 135 миллионов долларов. Кроме того, почти 700 экспортеров в ОАЭ обратились в РЭЦ за поддержкой, в результате - общий объем поддержанного экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиарда долларов.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
РЭЦ и Харбинская таможня помогут нарастить экспорт "Сделано в России"
28 мая, 15:04
Сегодня РЭЦ расширяет свое присутствие в странах Большого Ближнего Востока: в настоящее время работают представительства в Иране, ОАЭ, Турции, а скоро будут открыты представительства в Египте и Саудовской Аравии. Ведь физическое присутствие в регионе важно для узнаваемости российского бизнеса, для его поддержки и продвижения, особенно для МСП.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаОАЭРоссияЕгипетРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкспортПоддержка бизнесаМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)ПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала