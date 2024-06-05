РЭЦ поддерживает МСП на новых рынках Ближнего Востока
© РИА Новости / Александр КряжевПредставитель АО "Российский экспортный центр" в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори
Представитель АО "Российский экспортный центр" в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) предоставляет меры государственной поддержки российскому бизнесу, включая предприятия МСП, для расширения присутствия на рынках арабо-исламского мира, о мерах поддержки на полях ПМЭФ–2024 рассказал представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори.
"Россия налаживала, развивала и укрепляла отношения с этими странами на протяжении всей своей истории. ОАЭ, Египет, Алжир, КСА, Оман, Бахрейн – это те страны, с которыми Россия в большей степени связана. У нас есть общая история, тесное торгово-экономическое сотрудничество, культурные связи, религиозная составляющая. А с некоторыми странами мы открываем новую главу в истории наших взаимоотношений. Главная задача РЭЦ как института развития – обратить внимание российского бизнеса и, в частности, МСП, на неосвоенные рынки, в том числе повысить интерес новым направлениям взаимодействия и сотрудничества", – сказал Джаббори на сессии "Взаимодействие МСП России и стран арабского мира".
В сессии также приняли участие: генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук, член экспертного совета по развитию цифровой экономики комитета Госдумы по экономической политике Валерий Тумин, основатель Digital Acceleration Center в ОАЭ Илья Чураков, генеральный директор AIM Congress, AIM Global Foundation Валид Абдельфаттах Фаргхал Абдалла, Президент MENA Businesswomen's Network Рашид Афнан Аль Зайяни, исполняющий обязанности директора по исследованиям и исследованиям Derasat Омар Аль-Убайдли, главный исполнительный директор Siham Development & Investment Сихам Ахмед Аль Харти. Модератором дискуссии выступила вице-президент "Опоры России" Надия Черкасова.
Джаббори отметил, что торговый оборот со странами региона уверенно растет. "Перспективы расширения присутствия российского бизнеса видим в таких странах, как Ирак, Оман, Бахрейн, Марокко", - добавил он, подчеркнув, что РЭЦ в части своих компетенций активно работает в данном направлении.
Так, по данным представителя РЭЦ в ОАЭ, в 2023 году Группа РЭЦ поддержала 204 российские компании на египетском направлении. Общая сумма экспортных проектов составила почти 60 миллионов долларов. Поддержку РЭЦ также получили 409 экспортеров в Саудовскую Аравию. Их экспортные контракты составили в сумме 135 миллионов долларов. Кроме того, почти 700 экспортеров в ОАЭ обратились в РЭЦ за поддержкой, в результате - общий объем поддержанного экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиарда долларов.
Сегодня РЭЦ расширяет свое присутствие в странах Большого Ближнего Востока: в настоящее время работают представительства в Иране, ОАЭ, Турции, а скоро будут открыты представительства в Египте и Саудовской Аравии. Ведь физическое присутствие в регионе важно для узнаваемости российского бизнеса, для его поддержки и продвижения, особенно для МСП.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.