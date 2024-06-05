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Названы победители конкурса рисунков "Летние каникулы снежного барса"

Названы победители конкурса рисунков "Летние каникулы снежного барса" - РИА Новости, 05.06.2024

Названы победители конкурса рисунков "Летние каникулы снежного барса"

Голосование экспертного жюри завершилось накануне Дня защиты детей. В конкурсе приняли участие более 300 маленьких художников из всех регионов страны, а сам... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:23

2024-06-05T14:23

2024-06-05T14:29

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МОСКВА, 4 июн — пресс-служба ЗАО "Эвалар". Голосование экспертного жюри завершилось накануне Дня защиты детей. В конкурсе приняли участие более 300 маленьких художников из всех регионов страны, а сам конкурс стал частью экологической акции "Придумай имя снежному барсу".Проект возник как продолжение экологической инициативы компании по изучению популяции снежного барса на Алтае. Ученые из России и Монголии при поддержке "Эвалар" проводили совместное международное исследование редкой популяции снежных барсов, обитающей по обе стороны от российско-монгольской границы. Важным итогом проекта стало обнаружение нового барса, ранее не попадавшего в объективы фото-ловушек. Пока у этого барса еще нет имени, но уже совсем скоро, буквально в конце июня, по итогам народного конкурса "Придумай имя снежному барсу"* (18+) оно появится.Лучшие рисунки выбирало экспертное жюри, куда вошли в том числе представители национального парка "Сайлюгемский"."Мы рады, что есть такие добрые и интересные конкурсы. Благодаря таким проектам дети не только узнают больше об окружающем мире, о краснокнижных животных, но и учатся экологически мыслить, бережливо относиться к природе и ее ресурсам", - поделился заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.Кроме экспертов-экологов лучшие работы выбирало звездное жюри: актриса Катя Кабак, журналист, телеведущая и блогер Ирена Понарошку, певица и актриса Нино Нинидзе. В частности, как призналась Катя Кабак, жюри было очень сложно выбрать лучшие работы: "Бесконечно сложно было выбирать! С такой любовью и неподдельным интересом дети рисовали барсов. Меня поражает детская фантазия и яркие образы, которые рождаются у маленьких художников в голове. Вообще я считаю, очень здорово, когда в такой игровой манере у детей появляется возможность больше узнать об окружающем мире, уникальных природных уголках, разнообразных животных!".По словам председателя Совета директоров компании "Эвалар" Наталии Прокопьевой, с подведением итогов конкурса рисунков проект не остановится: "Мы очень вдохновлены теми работами, которые мы получили в рамках конкурса, и уверена, что на этом проект не остановится. Сейчас мы обсуждаем с коллегами создание календаря на следующий год и другой сувенирной продукции с использованием полученных рисунков".Конкурс проходил в трех возрастных категориях, в каждой из них были определены победители и призеры. Обладатели главного приза получат велосипед, а остальные – художественные наборы для рисования.Победители конкурса:Младшая возрастная категория 5-7 лет.Средняя возрастная категория 8 – 12 лет.Старшая возрастная категория 13 -15 лет.Отдельно также была выделена работа Андрея Дмитриева, 10 лет, который нарисовал снежного барса в стране "Эваларии". Юный художник получил приз зрительских симпатий.Поздравляем победителей и призеров с заслуженной победой!* Сроки конкурса "Придумай имя снежному барсу" с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Информации о правилах проведения конкурса, количестве, сроках, месте и порядке получения призов здесь.Реклама, ЗАО "Эвалар", Erid: F7NfYUJCUneLs28U2xuv

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы