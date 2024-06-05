Названы победители конкурса рисунков "Летние каникулы снежного барса"
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Работа Андрея Дмитриева победителя конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в номинации "Приз зрительских симпатий"
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Работа Андрея Дмитриева победителя конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в номинации "Приз зрительских симпатий"
МОСКВА, 4 июн — пресс-служба ЗАО "Эвалар". Голосование экспертного жюри завершилось накануне Дня защиты детей. В конкурсе приняли участие более 300 маленьких художников из всех регионов страны, а сам конкурс стал частью экологической акции "Придумай имя снежному барсу".
Проект возник как продолжение экологической инициативы компании по изучению популяции снежного барса на Алтае. Ученые из России и Монголии при поддержке "Эвалар" проводили совместное международное исследование редкой популяции снежных барсов, обитающей по обе стороны от российско-монгольской границы. Важным итогом проекта стало обнаружение нового барса, ранее не попадавшего в объективы фото-ловушек. Пока у этого барса еще нет имени, но уже совсем скоро, буквально в конце июня, по итогам народного конкурса "Придумай имя снежному барсу"* (18+) оно появится.
Лучшие рисунки выбирало экспертное жюри, куда вошли в том числе представители национального парка "Сайлюгемский".
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"Мы рады, что есть такие добрые и интересные конкурсы. Благодаря таким проектам дети не только узнают больше об окружающем мире, о краснокнижных животных, но и учатся экологически мыслить, бережливо относиться к природе и ее ресурсам", - поделился заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Работа Кристины Груздевой, участницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в средней возрастной категории
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Работа Кристины Груздевой, участницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в средней возрастной категории
Кроме экспертов-экологов лучшие работы выбирало звездное жюри: актриса Катя Кабак, журналист, телеведущая и блогер Ирена Понарошку, певица и актриса Нино Нинидзе. В частности, как призналась Катя Кабак, жюри было очень сложно выбрать лучшие работы: "Бесконечно сложно было выбирать! С такой любовью и неподдельным интересом дети рисовали барсов. Меня поражает детская фантазия и яркие образы, которые рождаются у маленьких художников в голове. Вообще я считаю, очень здорово, когда в такой игровой манере у детей появляется возможность больше узнать об окружающем мире, уникальных природных уголках, разнообразных животных!".
По словам председателя Совета директоров компании "Эвалар" Наталии Прокопьевой, с подведением итогов конкурса рисунков проект не остановится: "Мы очень вдохновлены теми работами, которые мы получили в рамках конкурса, и уверена, что на этом проект не остановится. Сейчас мы обсуждаем с коллегами создание календаря на следующий год и другой сувенирной продукции с использованием полученных рисунков".
Конкурс проходил в трех возрастных категориях, в каждой из них были определены победители и призеры. Обладатели главного приза получат велосипед, а остальные – художественные наборы для рисования.
Победители конкурса:
Младшая возрастная категория 5-7 лет.
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Работа Алисы Бабенковой, победительницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в младшей возрастной категории
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Работа Алисы Бабенковой, победительницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в младшей возрастной категории
- 1 место: Бабенкова Алиса, 7 лет;
- 2 место: Карчанина Ксения, 7 лет;
- 3 место: Михайленко София, 6 лет.
Средняя возрастная категория 8 – 12 лет.
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Работа Вероники Шаровой, победительницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в средней возрастной категории
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Работа Вероники Шаровой, победительницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в средней возрастной категории
- 1 место: Шарова Вероника, 12 лет;
- 2 место: Андрей Рудик, 12 лет;
- 3 место: Шуменко Полина, 10 лет.
Старшая возрастная категория 13 -15 лет.
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"Работа Евы Бариновой, победительницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в старшей возрастной категории
© Фото : пресс-служба ЗАО "Эвалар"
Работа Евы Бариновой, победительницы конкурса детских рисунков "Летние каникулы снежного барса" в старшей возрастной категории
- 1 место: Баринова Ева, 14 лет;
- 2 место: Алиса Виногорова, 14 лет;
- 3 место: Осипова Татьяна, 13 лет.
Отдельно также была выделена работа Андрея Дмитриева, 10 лет, который нарисовал снежного барса в стране "Эваларии". Юный художник получил приз зрительских симпатий.
Поздравляем победителей и призеров с заслуженной победой!
* Сроки конкурса "Придумай имя снежному барсу" с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Информации о правилах проведения конкурса, количестве, сроках, месте и порядке получения призов здесь.
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