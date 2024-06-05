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В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
00:08 05.06.2024 (обновлено: 07:46 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html
В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024
В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024
В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5—8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности — формирование... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T00:08
2024-06-05T07:46
пмэф-2024
дмитрий песков
владимир путин
антон силуанов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
сбер
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5—8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях Петербургского международного экономического форума у Владимира Путина ожидаются встречи с лидерами других стран.Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" станет одним из основных мероприятий, которые пройдут 6 июня. На ней примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители бизнес-объединений и эксперты.Помимо основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтрак "Сбера" и фармацевтических компаний. Вместе с тем, на площадке Urban Hub обсудят концепции развития городов и новые технологии, на площадке форума будет работать тематическое пространство "Здоровое общество".В рамках форума запланированы также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, также стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая. В частности, "Росатом" планирует новые соглашения и переговоры с зарубежными партнерами. Министр иностранных дел Сергей Лавров также примет участие в форуме, у него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.Из международных гостей в этом году форум посетят делегации Турции, Вьетнама, премьер Центральноафриканской республики Феликс Молуа, делегация Ирана, в составе которой, вероятно, будет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш. Также в мероприятии должны принять участие президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр труда в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и глава Торгово-промышленной палаты. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 130 стран.В дни проведения форума для его участников запланирована также и культурная программа.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html
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дмитрий песков, владимир путин, антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, сбер, санкт-петербург, латинская америка, россия
ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Антон Силуанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Госдума РФ, Сбер, Санкт-Петербург, Латинская Америка, Россия
В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024

ПМЭФ-2024 пройдет в Петербурге 5-8 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнформационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5—8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях Петербургского международного экономического форума у Владимира Путина ожидаются встречи с лидерами других стран.
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Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.
Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" станет одним из основных мероприятий, которые пройдут 6 июня. На ней примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители бизнес-объединений и эксперты.
Помимо основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтрак "Сбера" и фармацевтических компаний. Вместе с тем, на площадке Urban Hub обсудят концепции развития городов и новые технологии, на площадке форума будет работать тематическое пространство "Здоровое общество".
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В рамках форума запланированы также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, также стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая. В частности, "Росатом" планирует новые соглашения и переговоры с зарубежными партнерами. Министр иностранных дел Сергей Лавров также примет участие в форуме, у него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.
Из международных гостей в этом году форум посетят делегации Турции, Вьетнама, премьер Центральноафриканской республики Феликс Молуа, делегация Ирана, в составе которой, вероятно, будет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш. Также в мероприятии должны принять участие президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр труда в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и глава Торгово-промышленной палаты. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 130 стран.
В дни проведения форума для его участников запланирована также и культурная программа.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024Дмитрий ПесковВладимир ПутинАнтон СилуановФедеральная налоговая служба (ФНС России)Госдума РФСберСанкт-ПетербургЛатинская АмерикаРоссия
 
 
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