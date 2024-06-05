https://ria.ru/20240605/pmef-2024-1950535863.html

В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024

В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 05.06.2024

В Петербурге пройдет ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5—8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности — формирование... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T00:08

2024-06-05T00:08

2024-06-05T07:46

пмэф-2024

дмитрий песков

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федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) пройдет 5—8 июня, в этом году главной темой форума станет "Основа многополярности — формирование новых центров роста".Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях Петербургского международного экономического форума у Владимира Путина ожидаются встречи с лидерами других стран.Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Кроме того, участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" станет одним из основных мероприятий, которые пройдут 6 июня. На ней примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представители бизнес-объединений и эксперты.Помимо основной деловой программы, на полях форума традиционно состоятся следующие мероприятия: молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор", бизнес-завтрак "Сбера" и фармацевтических компаний. Вместе с тем, на площадке Urban Hub обсудят концепции развития городов и новые технологии, на площадке форума будет работать тематическое пространство "Здоровое общество".В рамках форума запланированы также бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, также стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая. В частности, "Росатом" планирует новые соглашения и переговоры с зарубежными партнерами. Министр иностранных дел Сергей Лавров также примет участие в форуме, у него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.Из международных гостей в этом году форум посетят делегации Турции, Вьетнама, премьер Центральноафриканской республики Феликс Молуа, делегация Ирана, в составе которой, вероятно, будет министр транспорта и городского строительства страны Мехрдад Базрпаш. Также в мероприятии должны принять участие президент Боливии Луис Алберто Арсе Катакора, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр труда в правительстве талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и глава Торгово-промышленной палаты. Полный список зарубежных гостей пока не озвучивался. В общей сложности форум посетят делегаты из более чем 130 стран.В дни проведения форума для его участников запланирована также и культурная программа.РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240527/siyyarto-1948672968.html

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дмитрий песков, владимир путин, антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, сбер, санкт-петербург, латинская америка, россия