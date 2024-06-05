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Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:27 05.06.2024 (обновлено: 12:00 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой - РИА Новости, 05.06.2024
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:27
2024-06-05T12:00
пмэф-2024
россия
белгородская область
московская область (подмосковье)
россельхозбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости. Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику. Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html
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россия
белгородская область
московская область (подмосковье)
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россия, белгородская область, московская область (подмосковье), россельхозбанк
ПМЭФ-2024, Россия, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Россельхозбанк
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой

Стены из живых цветов, слитки золота и клубника встречают участников ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтенд из живых цветов на ПМЭФ. 5 июня 2024
Стенд из живых цветов на ПМЭФ. 5 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Стенд из живых цветов на ПМЭФ. 5 июня 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости.
Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику.
Питьевая вода Aurus
На ПМЭФ-24 представили питьевую воду под брендом Aurus
Вчера, 09:18
Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024РоссияБелгородская областьМосковская область (Подмосковье)Россельхозбанк
 
 
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