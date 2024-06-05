https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html

Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой

Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой - РИА Новости, 05.06.2024

Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой

Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T10:27

2024-06-05T10:27

2024-06-05T12:00

пмэф-2024

россия

белгородская область

московская область (подмосковье)

россельхозбанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости. Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику. Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html

https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html

россия

белгородская область

московская область (подмосковье)

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россия, белгородская область, московская область (подмосковье), россельхозбанк