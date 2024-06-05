https://ria.ru/20240605/pmef-1950585431.html
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой - РИА Новости, 05.06.2024
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:27
2024-06-05T10:27
2024-06-05T12:00
пмэф-2024
россия
белгородская область
московская область (подмосковье)
россельхозбанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости. Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику. Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/aurus-1950565525.html
https://ria.ru/20240604/obedy-1950529548.html
россия
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белгородская область, московская область (подмосковье), россельхозбанк
ПМЭФ-2024, Россия, Белгородская область, Московская область (Подмосковье), Россельхозбанк
Стенды ПМЭФ встречают гостей форума слитками золота, пивом и клубникой
Стены из живых цветов, слитки золота и клубника встречают участников ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Стены из живых цветов, аромат которых звучит на площадке, панно из пралине "Счастье", слитки золота, пиво и клубника гостеприимно встречают на стендах участников Петербургского международного экономического форума, передают корреспонденты РИА Новости.
Форум не перестает удивлять участников и в этом году. Одним из "чудес" ПМЭФ-2024 явно можно назвать огромных красных драконов "Альфа Банка", которые своим колоритом на мгновение переносят в Поднебесную республику. Не уступает в создании сказки и "Россельхозбанк". На стенде выращивают свежую зелень и клубнику.
Регионы России также попадут в самое сердце посетителей. На стенде Белгородской области угощают клубникой, а представить республику Башкортостан прилетела огромная робопчела. Тема роботизации прослеживается и на стенде Московской области, где посетителей встречает трансформер. Сберкот, как настоящий кот, забрался повыше и присматривает за гостями форума.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.