https://ria.ru/20240605/peregovory-1950708123.html

Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров

Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров - РИА Новости, 05.06.2024

Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что только Украина и Россия решат, когда смогут начаться переговоры по урегулированию конфликта, потому что... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:35

2024-06-05T15:35

2024-06-05T15:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

борис писториус

германия

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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что только Украина и Россия решат, когда смогут начаться переговоры по урегулированию конфликта, потому что "ФРГ не является стороной конфликта". "Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идет, это наш долг - поддерживать Украину. Украина и (президент РФ) Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня", - сказал Писториус в среду, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Прямую трансляцию вел немецкий телеканал Phoenix. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украинеможет перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, борис писториус, германия