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Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/peregovory-1950708123.html
Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров
Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров - РИА Новости, 05.06.2024
Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что только Украина и Россия решат, когда смогут начаться переговоры по урегулированию конфликта, потому что... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:35
2024-06-05T15:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
борис писториус
германия
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что только Украина и Россия решат, когда смогут начаться переговоры по урегулированию конфликта, потому что "ФРГ не является стороной конфликта". "Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идет, это наш долг - поддерживать Украину. Украина и (президент РФ) Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня", - сказал Писториус в среду, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Прямую трансляцию вел немецкий телеканал Phoenix. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украинеможет перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
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в мире, украина, россия, борис писториус, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Борис Писториус, Германия
Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров

Писториус: только Россия и Украина могут решить, когда начнутся переговоры

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что только Украина и Россия решат, когда смогут начаться переговоры по урегулированию конфликта, потому что "ФРГ не является стороной конфликта".
"Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идет, это наш долг - поддерживать Украину. Украина и (президент РФ) Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня", - сказал Писториус в среду, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Прямую трансляцию вел немецкий телеканал Phoenix.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украинеможет перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБорис ПисториусГермания
 
 
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