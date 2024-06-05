Министр обороны ФРГ призвал Москву и Киев самим определить дату переговоров
Писториус: только Россия и Украина могут решить, когда начнутся переговоры
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что только Украина и Россия решат, когда смогут начаться переговоры по урегулированию конфликта, потому что "ФРГ не является стороной конфликта".
"Мы все здесь готовы обсуждать перемирие, но мы, однако, не являемся стороной конфликта. И пока продолжается война тем образом, которым она идет, это наш долг - поддерживать Украину. Украина и (президент РФ) Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня", - сказал Писториус в среду, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Прямую трансляцию вел немецкий телеканал Phoenix.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украинеможет перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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