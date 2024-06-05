https://ria.ru/20240605/partiya-1950776925.html

Опрос показал, как в Словакии относятся к партии Фицо

Опрос показал, как в Словакии относятся к партии Фицо - РИА Новости, 05.06.2024

Опрос показал, как в Словакии относятся к партии Фицо

Партия Smer-SD (Направление - социальная демократия), которую возглавляет выступающий против дальнейшего вооружения Украины премьер Словакии Роберт Фицо,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:50

2024-06-05T18:50

2024-06-05T18:50

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Партия Smer-SD (Направление - социальная демократия), которую возглавляет выступающий против дальнейшего вооружения Украины премьер Словакии Роберт Фицо, лидирует в последнем опросе общественного мнения перед выборами в Европарламент, намеченных в республике на 8 июня, следует из данных исследования, проведенного агентством Ipsos. Граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок. В трех предыдущих опросах общественного мнения, которые проводились в Словакии разными исследовательскими агентствами во второй половине мая, большинство респондентов также отдавали предпочтение партии Фицо. В последнем опросе агентства Median SK, проголосовать за партию премьера были готовы 22,5% опрошенных. "В последнем опросе перед выборами в Европарламент ведет Smer с 24,6%, вторые - партия Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) с 21,9%", - приводит данные исследования словацкий портал Dennik N. Опрос проводился с 30 мая по 4 июня, в нем приняли участие 1 225 респондентов. Погрешность исследования не уточняется. Фицо, партия которого победила на выборах в парламент в Словакии осенью 2023 года, неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. По его мнению, последнее означало бы начало Третьей мировой войны. Он также высказывался против отправки военных на Украину. В середине мая после выездного заседания правительства на него произошло покушение. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами и был не согласен с действиями кабмина, в том числе он выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что мужчина действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии у него сообщников.

https://ria.ru/20240605/fitso-1950771152.html

https://ria.ru/20240407/slovakiya-1938378850.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, европарламент, нато