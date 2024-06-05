https://ria.ru/20240605/oon-1950773592.html

В ООН прокомментировали невыдачу туристических виз гражданам России

В ООН прокомментировали невыдачу туристических виз гражданам России - РИА Новости, 05.06.2024

В ООН прокомментировали невыдачу туристических виз гражданам России

ООН пытается быть посредником в проблеме невыдачи туристических виз отдельными странами по национальному признаку, заявила РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T18:35

2024-06-05T18:35

2024-06-05T18:39

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ДЖАКАРТА (Индонезия), 5 июн - РИА Новости. ООН пытается быть посредником в проблеме невыдачи туристических виз отдельными странами по национальному признаку, заявила РИА Новости исполнительный директор департамента ООН по туризму Наталья Байона. Комментируя проблему отказа Норвегии в выдаче виз гражданам РФ, прибывающих с туристическими целями, Байона отметила, что ее ведомство обладает ограниченной властью в сфере национальной политики отдельных стран, однако открыто выступает за полноценное открытие стран друг для друга. "Мы работаем над оценкой положения разных стран с точки зрения открытости. Мы действительно верим, что чем более открыта страна, тем выше ее прогресс и конкурентоспособность….. Мы всегда поддерживаем и продолжаем работу в качестве посредника для урегулирования", - пояснила исполнительный директор на полях Международного форума туризма и инвестиций в Джакарте. Байона добавила, что верит в необходимость для стран иметь открытую экономику, открытые услуги, а также открытый туризм. "Мы всегда убеждает правительства, чтобы они открывали свои границы", - подытожила собеседница агентства. В конце мая Норвегия ввела дополнительные ограничения на въезд для граждан РФ, прибывающих с туристическими целями. Власти уточнили, что россиянам, прибывающим в страну в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы.

https://ria.ru/20240129/viza-1924225592.html

https://ria.ru/20240130/viza-1924318258.html

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